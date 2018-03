La cartelera del “Hell in a Cell” de la WWE

Hoy, a las 5:00 de la tarde (hora de El Salvador), da inicio el "Hell in a Cell", uno de los eventos de la WWE que más atención genera en el cierre de 2017 y que tendrá como plato fuerte la pelea entre Shane McMahon y Kevin Owens.

Los combates están listos para deleitar a una afición que gritara a todo pulmón en una edición especial de la "Celda Infernal" que se realizará en el Little Caesars Arena Detroit de Estados Unidos.

El evento es exclusivo de la marca SmackDown y solo se transmitirá por la plataforma pago por ver (pay per view) de la WWE y Fox Actions.

La reunión tendrá como desenlace la pelea entre Shane McMahon y Kevin Owens, en la mismísima "celda infernal".

La otra pelea fuerte de la noche será la que librarán Jinder Mahal y Shinsuke Nakamura por el campeonato mundial.

SE TRAEN GANAS

Jinder Mahal se verá las caras con el japonés Nakamura, quien está dispuesto a luchar por el cinturón que el indo-canadiense tiene actualmente en su poder.

En esta ocasión a Mahal le tocara defender el titulo solo, pues antes contó con la ayuda de los hermanos Singh, pero hoy habrá una celda metálica especial que rodeará el cuadrilátero y será imposible el ingreso de cualquier otro individuo.

También se pondrá en riesgo el campeonato de parejas de SmackDown. The New Day tendrá frente a frente a The Usos, que tienes hambre de victoria y pretenden robar el cinturón a los coloridos de la lucha libre.

Aquí podés apreciar el resto de peleas programadas para hoy:

- Shane McMahon vs. Kevin Owens dentro de la Celda Infernal

- Jinder Mahal vs. Shinsuke Nakamura por el Campeonato Mundial

- Natalya vs. Charlotte por el Campeonato de Mujeres de SmackDown

- The New Day vs. Los Usos por el Campeonato en Parejas de SmackDown

- AJ Styles vs. Baron Corbin por el Campeonato de Estados Unidos

- Bobby Roode vs. Dolph Ziggler

- Randy Orton vs. Rusev