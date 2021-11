La armada salvadoreña ya está de toque para los Panamericanos Junior

La nueva generación de atletas del continente se dan cita, desde este jueves, en Cali, Colombia, sede de la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior. El Salvador está presente en la competencia con un equipo de 66 atletas en 22 disciplinas deportivas.



La mayoría de la delegación nacional ya se encuentra en Cali para participar de la inauguración que se realizará en el estadio Pascual Guerrero.



Carlos Pereira, jefe de misión del contingente nacional, explicó que debido a protocolos por coronavirus, desfilarán únicamente atletas, algunos miembros de la misión y personal médico para verificar que se cumplan medidas sanitarias.



Los primeros deportes que verán acción, de acuerdo a Pereira son bádminton, boxeo, levantamiento de pesas, natación, squash, tiro y tiro con arco compuesto y recurvo.

Uriel Canjura, Fátima Centeno, Daniela Hernández y Javier Alas son los seleccionados salvadoreños de bádminton en Cali. / Foto: COES.



La inauguración, así como los diferentes deportes tendrá aforos reducidos, debido al Covid-19, sin embargo, los organizadores han garantizado que la mayoría de la población esté vacunada para el evento.



Los abanderados por El Salvador en Cali son Paola Corado, de tiro con arco, y Uriel Canjura, de bádminton.





“Súper emocionada. Ya quiero portar la bandera de El Salvador en el desfile, creo que será una gran inauguración y me siento súper feliz por tener este privilegio”, dijo Corado al INDES antes del acto.



Por su parte, Uriel mencionó que “me tomó por sorpresa y creo que para todo atleta es una motivación extra. Me siento orgulloso porque es un honor muy grande, pero más que todo me siento feliz y motivado para lo que se viene”, destacó.



En total son seis ciudades las que serán sedes de los Juegos, en 21 escenarios deportivos. Cali es la sede principal, el resto son Jamundí, Yumbo, Palmira, Buga y Calima El Darién.

Equipo de Gimnasia con sus credenciales. Foto: COES.

Según los datos de los organizadores se espera la presencia de 3,800 atletas entre los 18 y 23 años de 41 países de América. Serán 28 deportes y 39 disciplinas deportivas las que componen los Juegos Panamericanos.



Todos los atletas que han llegado a Cali se han sometido a pruebas PCR, se les ha garantizado hospedarse en un mismo hotel a cada delegación para evitar contagios, según contó el jefe de misión de El Salvador.

Entrenamiento de atletas de tiro con arco. / Foto: COES.



EXPECTATIVAS

En cuanto a la proyecciones que tiene El Salvador en la justa, Pereira dijo que no se han planteado un número de medallas, pero han determinado deportes en los que el país es fuerte.



“Es arriesgado decir en qué disciplinas podemos ganar medallas, pero tenemos posibilidades en deportes como tiro con arco, bádminton, natación, patinaje, remo, atletismo y bowling” El resto de disciplinas también tienen la posibilidad, la intención”, detalló Pereira.



Una de las grandes ausencias en el equipo cuscatleco es la de la nadadora Celina Márquez, quien por motivos de salud no competirá en Cali.



“Respetamos esta situación. Daremos seguimiento a Celina. Es una baja muy sensible para el país”, aseguró Pereira.