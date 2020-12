Karate Do coronó a sus campeones del 2020

La Federación Salvadoreña de Karate Do (FSK) culminó este fin de semana en la duela del Palacio de los Deportes Carlos "Famoso" Hernández sus actividades del año con la celebración de la III Copa Japón la cual ha sido auspiciada por el embajador de Japón en nuestro país, Ariyoshi Katsuhide y que puso fin al campeonato nacional absoluto de Karate Do que definió a los campeones en las categorías principiantes, intermedios, juveniles, avanzados y mayores.

El evento inaugurado el sábado anterior con la presencia de autoridades de la FSK, el INDES y de la propia Embajada de Japón contó con la participación de 358 atletas de 35 dojos a nivel nacional.

El dojo ganador del certamen fue el UES-Seiken quien obtuvo en los dos días de competencia un total de 20 medallas de oro, seis de plata y siete de bronce; seguido por el dojo Bushido de Nahuizalco con 13 medallas de oro, 17 de plata y 17 de bronce; mientras que el dojo Ávalos de San Salvador obtuvo 12 medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce para el tercer lugar a nivel nacional.

William Serrano, gerente técnico de la Federación Salvadoreña de Karate Do, afirmó que los resultados del campeonato serán la base para definir a los atletas que conformarán las diferentes selecciones nacionales con miras al Campeonato Centroamericano Juvenil Sub 21 y Mayor que se realizará en febrero del próximo año en Guatemala, así como participar en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil Sub 21 y Mayor a celebrarse en marzo próximo en nuestro país.

“La idea es esa, ir teniendo un buen semillero para tener un cambio generacional, y es lo que ha estado pasando, acaba de subir Gabriela Izaguirre, viene Pamela, Omar Morales y Omar Ramos, entonces hay varios chicos de las juveniles que han tenido buenos resultados”, puntualizó Serrano.

Por su parte, Oswald Mata, presidente de la FSK se mostró complacido por el nivel técnico mostrado por los diferentes dojos a nivel nacional y aseguró que "culminamos un año atípico dentro de la Federación, la pandemia nos hizo reinventarnos a fin de mantener activos y en condiciones físicas a nuestros atletas. Agradecido una vez más con la Embajada de Japón en nuestro país y con el INDES por la logística dada a esta competencia que reunió a lo mejor del Karate Do de nuestro país", puntualizó.

La Federación salvadoreña de Karate Do premió de manera individual a los mejores atletas del año, honor que recayó en los atletas Emilio Granados de la escuela dojo Matsukaze de San Miguel en la rama masculina y en Gabriela Izaguirre del dojo Ávalos de San Salvador en femenino.

TOP 10 NACIONAL

A continuación, los primeros 10 dojos dentro de la III Copa Japón de Karate Do celebrado en el Palacio de los Deportes el fin de semana anterior.

No. DOJO CIUDAD MEDALLAS

O P B T

01 UES-SEIKEN San Salvador 20 06 07 33

02 Bushido Nahuizalco 13 17 19 49

03 Ávalos San Salvador 12 04 05 21

04 Matzukaze San Miguel 07 06 03 16

05 IMDER San Salvador 06 05 03 14

06 Águilas-INDES San Salvador 05 06 01 12

07 Shikara Santa Ana 04 03 00 07

08 UCA-Nvo. Cuscatlán San Salvador 03 11 07 21

09 Nippon-Dojo San Juan Opico 03 05 06 14

10 Otzuka-INDES San Salvador 03 01 01 05