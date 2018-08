Jugadoras de voleibol de playa ya recaudaron $800 para asistir al NORCECA

Kathya Vásquez y María Fernanda Vargas han recaudado $800 y les faltan $600 para llegar a la meta que se han propuesto y poder asistir al torneo NORCECA, donde buscarán el boleto a los Juegos Panamericanos de 2019.

La pareja de voleibol de playa femenino no pudo asistir a las últimas fechas del NORCECA porque no había presupuesto suficiente en la Federación Salvadoreña de Voleibol. Aún así están en la décima posición del ránking, el último puesto que da boleto a los Panamericanos. Si no suman más puntos saldrán del top diez.

Las voleibolistas ya pagaron, de su propio bolsillo, algunos de los gastos para poder competir en República Dominicana, pero no logran completar el total del presupuesto. La federación les apoyó con la inscripción, que tiene un valor de $300, y los organizadores del NORCECA apoyarán con algunos gastos de hospedaje y comida pero aún falta dinero para completar boletos y parte de la estadía. Para ello necesitan otros $1,400.

Las atletas decidieron recolectar dinero por su cuenta y en los últimos días han logrado ya $800.

UN EVENTO PARA RECAUDAR

El dinero que falta esperan recaudarlo en un torneo abierto que realizarán el sábado 8 y domingo 9 de septiembre. La federación de voleibol apoyará con las canchas y ya tienen el apoyo de patrocinadores para la logistica del torneo.

El torneo tendrá dos modalidades: parejas mixtas y cuartetos. Tentativamente el costo de inscripción será de $8 para las parejas y $12 para los cuartetos.

Hay personas que preguntan por cuentas bancarias, aquí les dejo la información! Desde ya, gracias a todos/as! pic.twitter.com/TOXSjs4gdK — Ma Fernanda Vargas (@CheleVargas) 26 de agosto de 2018

Las jugadoras están contentas por la ayuda que ya recibieron y así lo expresan en sus redes sociales:

Más que agradecida con todos los que han aportado a nuestra causa. Gracias por el apoyo!!! Lo digo de corazón. pic.twitter.com/Ktro4ZA5Kj — Ma Fernanda Vargas (@CheleVargas) 27 de agosto de 2018

María Fernanda y Kathya ganaron la medalla de plata para El Salvador en el Centroamericano de Voleibol de Playa Juvenil en 2011, y en 2012 lograron concretar el oro.

En el torneo mayor centroamericano las cuscatlecas lograron plata el año pasado y actualmente son las campeonas nacionales de voleibol de playa.