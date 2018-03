Jugador de Liga Mayor de Baloncesto denuncia violencia en estadios

Devin Thompson, jugador del Santa Tecla Básquetbol Club, externó hoy su preocupación y pidió a las autoridades de este deporte que regulen el comportamiento de sus aficionados con el fin de evitar una escalada de violencia en las canchas que albergan los partidos de la Liga Mayor de Baloncesto (LMB).

Esto lo aseguró tras los últimos incidentes en la LMB, como la intervención de agentes de seguridad con gases lacrimógenos o los insultos racistas de aficionados hacia los extranjeros, según denunció.

El veterano refuerzo tecleño conversó con EL GRÁFICO, en la víspera del cuarto juego con el Halcones de Sonzacate, de esta noche, y expresó su malestar por las situaciones que se viven en las duelas del país.

EXPRESIONES DE VIOLENCIA

Pero no solo denunció a los hinchas que intervienen con silbatos o que le muestran el dedo medio a los rivales, sino también a quienes les lanzan objetos a los jugadores extranjeros, a quienes llaman gays (homosexuales) o los provocan mientras están en el banquillo, según contó.

Asimismo, lamentó que hay ofensas racistas, en especial a los que provienen de Cuba. "El racismo contra los cubanos es horrible", dijo.

Pero el miembro del Santa Tecla, que tiene experiencia en Italia y Suecia, también lamentó que en al menos dos ocasiones se ha puesto en peligro la salud de su hija, como en un juego de semifinales ante el Brujos de Izalco, en el que agentes de seguridad tecleños lanzaron gas pimienta a la barra visitante, en octubre pasado.

Por estas razones evalúa dejar el baloncesto nacional. "Si las personas a cargo no arreglan esta liga ya no jugaré. No debería tener miedo por mi seguridad o la de mi hija, que es de aquí", adelantó.

"El juego de baloncesto es un juego de honor. Los fanáticos no deberían poder tener un impacto tan negativo. Amo mi deporte, pero alguien tiene que defender lo correcto antes de que ocurra algo más peligroso", puntualizó.

MEJORARÁN, HASTA 2018

Por su lado, el presidente de la FESABAL, Yamil Bukele, publicó en la red social Twitter que habrá reglas "más duras" para el Apertura 2018.

A la vez, indicó que "tenemos identificados algunos aficionados incoherentes, cánticos agresivos y burlescos y acciones

antideportivas que serán prohibidas".

Somos muchísimo más los que disfrutamos y entendemos el valor de este producto, que unos cuantos. El apertura 2018 tendrá reglas mas duras. — Yamil Bukele (@ybukele) 5 de noviembre de 2017

Este domingo, Thompson publicó su postura en redes sociales en donde amenaza con dejar la liga ante "la ignorancia y la violencia (que) aumentan cada vez más a medida que pasan los años".

"Soy profesional y espero un ambiente profesional para jugar. Quería que los juegos estuvieran en un sitio neutral como nos prometieron antes de que comenzaran los playoffs, para evitar este tipo de cosas. Mi equipo hoy tiene que jugar sin uno de nuestros titulares porque perdió los estribos anoche", complementó el otrora miembro de los Globetrotters.

Y es que en el tercer choque de las finales, realizado ayer sábado 4 de noviembre, uno de sus compañeros, Lisvan Valdez, agredió a Marco Tejada, de Halcones, lo que derivó en una sanción al encestador de los tecleños.

Su equipo ya dijo que apelará: