Juegos Olímpicos: Este es el calendario de competencias para los atletas salvadoreños en Tokio

La boxeadora Argentina Solórzano y el velerista Enrique Arathoon serán los primeros atletas salvadoreños que entrarán en acción en los Juegos Olímpicos de Tokio, que este día fueron inaugurados de manera oficial en la capital de Japón.

Este es el calendario de competencias de los atletas salvadoreños en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Solórzano, de la categoría peso pluma 54-57 kilogramos y primera pugilista nacional en un evento de este nivel, tiene previsto entrar al ring a eso de las 2:30 de la madrugada de este sábado 24 de julio (hora y fecha salvadoreña) para enfrentar a la japonesa Sena Irie, en la Arena Kokugikan.

El boxeo ha sido una de las disciplinas de los Juegos Olímpicos que históricamente ha lanzado a la fama mundial a pugilistas de gran renombre como el fallecido Muhammad Ali (Cassius Clay, Estados Unidos) quien ganó medalla de oro en la división peso ligero de la edición Roma 1960 y se convirtió en uno de los hombres más reconocidos y respetados del planeta.

Otro dato interesante es que hasta los Juegos Río 2016, no se permitía la participación de boxeadores profesionales, sin embargo, esta restricción ya fue eliminada.

Horas más tarde, a eso de las 9:30 p.m., el velerista Enrique Arathoon entrará al agua para competir en la modalidad clase láser individual masculino y así afrontar la primera de diez regatas que se disputarán en la bahía de Enoshima, Fujisawa, sur de Tokio.

De acuerdo al sistema de competencia, durante las regatas los barcos navegan hasta la meta completando un recorrido en forma de triángulo, por lo que se enfrentan al viento en tres direcciones diferentes.

Al finalizar las regatas, los puntos se otorgan según la posición en la que concluyen, por ejemplo, el ganador obtiene un punto, el segundo clasificado recibe dos, y así sucesivamente. En la regata final, mientras tanto, los puntos se duplican y el velerista que acumula menos puntos se queda con la medalla de oro.

el velerista Enrique Arathoon entrará al agua para competir en la modalidad clase láser individual masculino y así afrontar la primera de diez regatas que se disputarán en la bahía de Enoshima, Fujisawa, sur de Tokio. Foto cortesía COES

Natación y atletismo

La nadadora Celina Márquez será la tercera atleta salvadoreña que verá acción en los Juegos Olímpicos, ya que saltará a la alberca del Centro Acuático de Tokio, el 25 de julio para competir en las preliminares de los 100 metros estilo dorso entre las 7:00 p.m. y 7:15 p.m.

Márquez volverá a competir el 29 de julio, entre las 5:00 a.m. y 5:30 a.m., en las preliminares de los 200 metros estilo dorso.

Por su parte, el tritón Marcelo Acosta debutará el martes 27 de julio, entre las 5.30 a.m. y 6:30 a.m. en la prueba 800 m libre, y tres días después, el 30 de julio, competirá en los 1,500 m estilo libre, entre las 4:45 a.m. y 6:15 a.m.

La natación tendrá algunas novedades en Tokio, ya que se disputarán 35 pruebas de las cuales debutarán: los 800 metros estilo libre masculino, 1500 metros estilo libre femenino y relevos 4×100 m estilos (mixto).

Marcelo Acosta debutará el martes 27 de julio, entre las 5.30 a.m. y 6:30 a.m. en la prueba 800 m libre, y tres días después, el 30 de julio, competirá en los 1,500 m estilo libre, entre las 4:45 a.m. y 6:15 a.m. FOTO: Archivo El Gráfico

El último atleta nacional en competir será el velocista José Salazar Mijangos quien verá acción en los 200 metros planos. Mijangos, quien participa por primera vez en los Juegos Olímpicos, competirá el lunes 2 de agosto entre las 8:00 p.m. y 9:00 p.m., en el Estadio Olímpico de Tokio. El nacional intentará establecer un récord nacional en esta prueba.