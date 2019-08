Judoca Diego Turcios no dio el peso y quedó fuera de Lima 2019

El judoca salvadoreno Diego Turcios no podrá competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 debido a que en la última prueba de pesajes no logró dar con los 81 kilogramos de su categoría, según informó el Comité Olimpico de El Salvador.



Es la segunda vez que le ocurre esto a Turcios. Hace un año, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, tampoco dio el peso y se quedó sin competir.

“Pido disculpas. Es muy duro entrenar cinco horas diarias, romperte las piernas y después no dar el peso. Estoy triste, más que el peso se me fue la medalla”, dijo Turcios tras saber el resultado.

Además, Turcios agregó que “es mi responsabilidad y estoy muy decepcionado con lo que pasó porque veníamos súper bien. Normalmente se llega con un 5% arriba del peso, con 86 kilos, que es lo normal en los atletas de judo, y se baja en el transcurso de los días y das el peso sin problemas. Pero aquí no se dio”.



El atleta salvadoreño estuvo entrenando en la ciudad de Cancún, México para competir en Lima. Turcios llegó a Lima cinco días antes de su competición.



Turcios enumeró los factores que lo llevaron a no tener el peso ideal: “uno fue el frío, y no solo el frío de Lima sino el de los lugares de entrenamiento, como el gimnasio de la villa. Normalmente está entre 25 y 28 grados, pero aquí estaba baja. Así es más difícil rebajar”.



SUEÑO DE TOKIO ESTÁ INTACTO



El judoca sigue soñando con la justa olimpica de Tokio 2020 y explicó que esta situación solo es una piedra de tropiezo.

“Se hizo el esfuerzo, lo intentamos todo pero no se pudo. Estoy muy dolido. Mi sueño sigue siendo estar en los Olímpicos de Tokio. Seguiré entrenando y estoy dispuesto a pagar las consecuencias en mi aspecto deportivo, porque tampoco le he robado nada a nadie ni he hecho algo ilegal. Pero para los judocas esto es lo más duro que te puede pasar”, concluyó.