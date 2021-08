José Mijangos termina en séptimo en su heat

El salvadoreño José Salazar Mijangos compitió en la noche de este lunes en la prueba de 200 metro planos de atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El atleta terminó la carrera en séptimo lugar de su heat, con una marca de 21.66 segundos, quedando eliminado de los Juegos Olímpicos.

Mijangos tampoco pudo conseguir su objetivo de romper el récord salvadoreño en los 200 metros planos. Necesitaba hacer una marca menor a los 21.05 segundos para lograr esa hazaña.

El atleta comentó que no obtuvo los resultados esperados debido a una falta de ritmo de competición.

"He estado fuera de ritmo durante la temporada, que ha sido difícil por falta de competencias, solo he podido tener una competencia internacional y después estar entrenando aquí casi dos meses prácticamente. Ha sido un poco difícil entrenar solo pero súper bien porque se tienen buenas sensaciones, me motiva estar en los próximos Juegos Olímpicos y a seguir entrenando", comentó.

José se mostró agradecido por el apoyo de los aficionados salvadoreños y se encuentra motivado para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Estoy feliz por haber representado a El Salvador en unos Juegos Olímpicos y gracias a todas las personas que me han apoyado y han estado pendiente de mí", expresó el atleta.