José Mijangos: “Quiero romper el récord”

Con apenas tres años en el atletismo, José Mijangos ya consiguió lo que otros tardaron media vida en conseguir: competir en un Mundial de atletismo. El evento será en Doha, Catar, del 27 de septiembre al 6 de octubre y en ese evento intentará marcar historia y romper el récord en los 200 metros. Esto contó sobre sus retos y los próximos objetivos.

¿Cómo inicias en el atletismo?



Yo practicaba fútbol, pero a los 18 años decidí no continuar por distintos temas. También fue por una lesión en la rodilla que no quise seguir. Un amigo me comentó de que me metiera en este deporte porque en fútbol era rápido y me mandaron con el entrenador Ernesto Castro que fue el que me dijo que estaba para ser velocista. En mi primer año venía débil, pero lo fuimos arreglando. En el segundo año estaba más motivado, estudié más este deporte y comencé a ponerle énfasis a los detalles y a trabajar con mi entrenador.

¿En qué momento te das cuenta que tenés futuro en el atletismo?



En mi primer año cuando me dieron la plaza para Juegos Centroamericanos fue lo más grande porque en fútbol nunca lo logré. Desde entonces lo supe y el segundo año estaba motivado y este tercer año ha sido bueno. Hemos preparado bien el trabajo con mi entrenador para llegar a los resultados que esperamos para este año y especialmente ahora que será el Mundial de atletismo. En el centroamericano gané oro en 100 y plata en 200; mejoré mis marcas en ambas pruebas.

¿Nunca te probaste en otro evento?



A mi al principio me querían para correr los 400 metros, pero hice una promesa con mi entrenador que si llegaba a correr en mi primer año los 100 en 10 segundos me iba a dedicar a esto. Lo conseguí y fui bajando mi marca y fue desde ese momento que nos enfocamos en las pruebas de velocidad.

El atletismo salvadoreño no se ha caracterizado por tener velocistas...

Según lo que me dijeron es que habían pasado 20 años de que El Salvador no ganaba los 100 metros. Es un gran logro porque fue en poco tiempo que lo conseguí. Estar ahora en el Mundial es una satisfacción grande porque en el plan no estaba esto. Me emocioné bastante y me he estado cuidando y entrenando bien porque queremos hacer un buen papel. El objetivo es romper el récord de 200 metros. Mi mejor marca del año es 10.42 y 20.90 segundos en 200 metros.

¿Después del mundial qué sigue?



Tengo un descanso de tres semanas y en noviembre empieza el período general que es como la pretemporada. Si logro marcar el récord nacional en 200 metros entonces mi meta el próximo año será continuar y bajarlo. Considero que esta es la prueba que más me gusta, mi favorita y en la que me gusta competir. Espero que podamos conseguir ese primer objetivo ahora, en Doha.