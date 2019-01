Jorge Quezada, presidente del INDES: “$400 mil van a la liga mayor”

En la recta final de 2018 y a cinco meses para cerrar su gestión como presidente del INDES, Jorge Pérez Quezada evitó hacer un análisis de los últimos 12 meses y prefirió un recorrido por sus cuatro años y medio al frente de la máxima institución deportiva del país.

Profesor de Educación Física, reconoce que mejorar el presupuesto para el deporte es una tarea pendiente; sin embargo, niega que el deporte de alta competencia haya estado relegado.

Llegó sin un plan de trabajo y lo elaboró sobre la marcha luego de varias consultas. Sus ejes estratégicos fueron los juegos estudiantiles, la descentralización del deporte y la sostenibilidad presupuestaria a las federaciones.

Se jacta de recuperar el enfoque competitivo del país en los Juegos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER).



El presupuesto para el deporte no mejora hace una década. ¿Usted tocó puertas para pedir un aumento?

Todos los años tocamos puertas, hablamos con el señor presidente, con el Ministerio de Hacienda y presentamos cada año un presupuesto con más oxígeno para el manejo de las actividades, pero la crisis económica del país imposibilitó la buena voluntad del señor presidente de dotarnos de mejor presupuesto.

Siempre tuvimos la intención de mejorar el presupuesto, pero sí mejoró el presupuesto de las federaciones porque nos dimos cuenta de que el fútbol tenía mucho dinero y no estaba impactando donde tenía que impactar.

Entre asignaciones directas y refuerzos presupuestarios a las federaciones hemos invertido no menos de $57 millones hasta esta fecha. Ahí sin incluir el pago de servicios básicos del INDES que nos sale entre $1.4 o $1.5 millones al año y el pago de los impuestos.

¿Cómo invertirán los $475 mil a los que la FESFUT renunció?

A muchas federaciones les vamos a mejorar algo (presupuesto), y de ahí vamos a agarrar no menos de $75 mil y hay otros $100 mil para transferencias a federaciones.

Para la otra parte estamos hablando con la Primera División y creemos que el fútbol hay que apoyarlo, pero bajo un sistema que mejore, no solo es cosa de dar el dinero. Pensamos que un máximo de $400 mil se podría trasladar para la Primera División en rubros como capacitación de entrenadores de ligas menores, estamos preparando el documento, y aunque algunos equipos solo tienen reserva y sub-17, a partir del Apertura 2019 van a tener sub-15. Queremos traer expertos internacionales que vengan a capacitarlos.

Otra parte de los recursos sería para costearle el salario a los entrenadores de las sub-15 y sub-17 de la Primera División. Ya hicimos números pero necesitamos convenio y hablar con los presidentes.

¿La alta competencia ha estado en segundo plano durante su gestión?

No es cierto, porque la parte financiera de las federaciones se ha fortalecido y mantenido para que impacte en el alto rendimiento.

Algunas federaciones han estado apegadas a que el INDES les haga las cosas, y como INDES no somos responsables directos del éxito o del fracaso, si disfrutamos cuando se gana y nos sentimos tristes cuando se pierde, pero el alto rendimiento no ha estado relegado.

La inversión en deporte comunitario y estudiantil es mínima con lo que tiene el federado, no ha disminuido. Ajedrez $75 mil en 2014, hoy tiene $100 mil, y mirá los resultados que nos ha dado, Atletismo $160 mil, y en 2017 cerró con $200 mil, y 2019 va a abrir con esa misma cantidad. Natación, $138 mil a $150 mil además de que tiene la explotación por las piscinas; tenis, $170 mil pero tiene la explotación de las canchas.

No es cierto que no le hemos puesto atención al deporte. Lo que pasa a lo mejor el ciclo estaba roto y han tenido que iniciar uno nuevo para descubrir nuevos talentos.

¿Su administración le dio respuesta a las necesidades de los atletas? La percepción es que no.

En el mundo del deporte nunca estamos conformes. En gran medida estamos satisfechos con lo que hemos hecho; por ejemplo, en el deporte con discapacidad había quejas y los hemos visibilizado y respondido a esa demanda.

En el deporte estudiantil hemos mejorado los niveles de coordinación entre INDES e instituciones educativas. En 2014 teníamos 1,274 instituciones educativas y cerramos en 2018 con 1,714. La demanda más grande es la del deporte comunitario donde la gente no hace deporte por una medalla sino por placer, crecimos bastante.

Otra cosa que me satisface es la descentralización del deporte, hay mucho atleta de San Miguel, de Santa Ana, de Morazán.

¿Cómo distribuirá el INDES el presupuesto para 2019?

Ya tenemos confirmado el techo presupuestario y sigue siendo el mismo que nos dio Hacienda. En las transferencias hay una mejora en $536 mil porque hay tres obras en inversión pública: mejorar el área de medicina deportiva nuestra, que serán como $90 mil; mejorar la cancha del Mágico González, cambiarle pasto y mejorar otra área que será en la Finca Modelo de Santa Ana.

Ya se le entregó al comité directivo del INDES la primera propuesta para la asignación presupuestaria a las federaciones y puedo decir que en un 97 % se mantiene; algunas si van a mejorar unos $10 mil o $5 mil más.

Dos federaciones van a sufrir una disminución porque no están al día con sus liquidaciones y hay otra que no tiene junta directiva. Surf y ciclismo han tenido problemas... En la propuesta incluimos mejoras en ajedrez, darle a bochas, baloncesto sobre silla de ruedas, goalball y fútbol cinco no videntes.

¿Cómo quedan los estímulos para los seleccionados de fútbol playa?

Como gobierno tenemos toda la disponibilidad de seguir ayudando, de eso que no quepa duda a los jugadores, pero tiene que haber un ente encargado de ellos. El INDES no puede entenderse directamente con los jugadores y hay un Manual de Estímulos. Quien entrena a los atletas es la federación y si se hace cargo de hacernos la solicitud, recibir los fondos, se los entregamos.

¿Habrá más apoyo para los atletas de cara a los Juegos Panamericanos y cuál es la proyección del INDES para esta cita?

Hicimos un sondeo con el equipo de alto rendimiento que sí teníamos 20 atletas que nos pudieran garantizar entre medalla de plata y oro en Veracruz... Después bajamos la vara a 10 atletas que pudieran garantizar medalla de oro o estar en la pelea y nos salieron Roberto Hernández, Jorge Merino, Marcelo Acosta, Marcelo Arévalo, Lilian Castro, Enrique Arathoon y de aquel momento hasta ahora se mantienen Roberto Hernández, Lilian Castro, Jorge Merino y con la sorpresa de que surgieron nuevos valores como el caso de Ana Ramírez.

Debo ser honesto que hemos focalizado recursos porque vimos dónde podíamos ganar medalla. Por ejemplo a tiro, desde 2014 le dimos un refuerzo presupuestario para compra de armas, uniformes. Por primera vez tiro clasifica 10 atletas para los Juegos de Lima, no tienen posibilidad de ganar los 10, pero ya le hemos entregado una carta de compromiso a Ana Ramírez, Lilian Castro, Johanna Pineda e Israel Castro, les vamos a dar ayuda adicional el otro año para preparación y fogueos.

Nuestra apuesta va a ser con este grupo de atletas que garantizan estar en el medallero; si ganan, tendrán estímulo o premio extra.

¿Cómo ha sido su relación con el COES?

Buena, yo no la defino que haya sido antagónica; la relación de trabajo no puedo decir que haya sido mala porque no ha habido. De entrada una de las acciones que yo tomé fue ofrecer toda mi colaboración para buscar mejorar todos esto, pero al final no se pudo.

Sigo creyendo que el Comité Olímpico de El Salvador, por el nivel de importancia que tiene, no debe recibir asignación presupuestaria del Gobierno y la relación entre ambas instituciones tiene que ser de carácter deportiva, no económica.

¿Cuáles han sido sus tres logros más importantes?

El apoyo económico sostenido al deporte federado, el aumento en calidad y cantidad del deporte estudiantil e igual aumento en calidad y cantidad para el deporte para personas con discapacidad, y la recuperación de la hegemonía del deporte estudiantil a escala centroamericana que lo hemos hecho por lo menos con 12 federaciones del país. Nos propusimos crear un modelo y una buena reserva de atletas y han salido no menos de 1,600 atletas del Programa Éxito.

La anterior administración dijo que los CODICADER eran para divertirse...

Qué puede vender una federación si manda un atleta al CODICADER y viene séptimo lugar. Ganar los Juegos CODICADER no era el fin último, pero es un ingrediente que nos llena de orgullo.