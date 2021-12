Jorge Merino tuvo un gran regresó en karate

En el Campeonato Centroamericano de Karate del año pasado Jorge Merino se lesionó la rodilla en un combate. Pese al dolor continuó en contienda, pero nada mejoró, así que desistió de seguir en el tatami y tras varios exámenes se confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior.

El confinamiento por la pandemia lo obligó a parar sus entrenos, aunque hacía actividad física moderada para no perder el ritmo. A finales de 2020 pasó por el quirófano y aunque la recuperación fue lenta el resultado final fue satisfactorio.

Un año y medio después de aquella lesión, Merino regresó como nuevo a las competencias, una de las más fuertes que tenía marcada en el calendario era el Campeonato Iberoamericano en Nicaragua, en septiembre, y el Campeonato Panamericano en Uruguay, en octubre.

Merino, de 28 años y en el karate desde los 11, había tenido varios meses entrenando, pues se avecinaban dos competencias de alto nivel. En el evento de Nicaragua ganó oro en kumite -80 kilogramos.

Pero se venía el evento más fuerte, el Panamericano. Jorge ya tenía experiencia en ese tipo de eventos, ya lo había ganado anteriormente, en el 2014. Él sabía que la competencia era difícil, pues habían llegado los mejores del continente, como Estados Unidos y Brasil.

Sin embargo, siempre se mostró positivo y no bajó la guardia. Venía del Iberoamericano con el pecho hinchado de orgullo y tuvo el mismo ímpetu en Uruguay. Siete años después de aquella última medalla, Merino se volvió a subir al podio y se colgó el oro en kumite -80 kilos.

“Me emocioné (cuando ganó en el Panamericano). Venía de esa lesión y no pensé en regresar tan bien porque la verdad me detuve por mucho tiempo y regresar de esa manera… Tuvo que ver mucho el trabajo mental y la verdad me sentí muy feliz”, detalló Merino.

El karateca nacional se define como una persona “muy positiva, con objetivos claros”, lo que le ha llevado, según dijo, a conseguir buenos resultados en el deporte. Cuando se lesionó la rodilla, confesó, que jamás pasó por su cabeza retirarse del deporte.

“Yo no me podía retirar así. En mi mente siempre fue volver… no detuve la actividad física en ciertos días, siempre me mantuve activo, pues no me podía retirar de esa manera”, afirmó tras ganar en Uruguay.

CIERRE AMARGO

Otro de los eventos que tenía Jorge en el calendario el Campeonato Mundial en Dubái. Previo a su viaje, el karateca afirmó que sus expectativas estaba ubicarse entre los mejores de la región.

Merino resintió una lesión, un desgarro en los isquiotibiales de la pierna derecha que presentó en el Centroamericano y del Caribe. El salvadoreño perdió su primera pelea en el Mundial ante un chileno, pero eso le daba el chance, todavía, de meterse al repechaje y pelear por un bronce, sin embargo no fue posible por la lesión.

Por ahora, Merino continúa con su recuperación a la espera del calendario 2022 que marcará la ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en el país en 2023.