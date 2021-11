Jorge Merino: “La lesión fue algo difícil”

Durante el Campeonato Centroamericano de Karate de 2020, Jorge Merino se lesionó la rodilla en su pelea ante su par de Nicaragua. Lo peor se confirmó: rotura del ligamento cruzado anterior. Pasó por quirófano y su recuperación fue satisfactoria.

Un año después de esa operación se subió al podio del Panamericano de Karate en Uruguay, hace unas semanas. Se colgó el oro y la motivación que tiene, dice, está al tope, máxime porque esta semana inicia el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate en el país donde su meta es ganar el oro en su categoría, los 84 kilos. En esta entrevista cuenta sus inicios en el deporte y sus planes a largo plazo.

¿Cuánto tiempo lleva practicando karate?

Desde el 2004, tenía 11 años. Yo tenía problemas de hiperactividad y a mi papá le recomendaron meterme a deportes de combate para poder bajar las revoluciones y nos dijeron que hiciera karate. La verdad, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Los primeros momentos los sentí extraños, pues las primeras clases son bien básicas, pero me gustó el hecho de que fui a mi primer campeonato, tenía un mes de estar entrenando y yo no sabía que daban medallas por ganar. Cuando vi que a los muchachos les daban medallas, me emocioné porque quería una de esas, decía yo, y gracias a Dios quedé en segundo lugar en mi primer campeonato.

¿Qué ha sido lo más difícil que ha pasado en su carrera deportiva?

Ha sido la lesión que tuve el año pasado, en febrero, se me rompió el ligamento cruzado anterior y pues me tocó operarme en octubre de ese año. No se pudo antes por lo de la cuarentena, costó un poco, pero me operaron un 31 de octubre y ahora un año después, gracias a Dios, pude regresar a los torneos internacionales.

¿Cómo se lesionó?

En el Centroamericano del año anterior yo estaba peleando con un nicaragüense, tuvimos un cruce y la rodilla se me fue y yo sentí la molestia en la rodilla, sabía que era algo más, pero yo quería terminar la pelea. Yo iba ganando la pelea y faltaba poco, pero hice un giro y se me fue la rodilla de nuevo… terminé con la rodilla bien dañada. Me hicieron la resonancia y salió la rotura de los ligamentos cruzados anteriores.

¿Pensó que iba a terminar su carrera en ese momento?

No, para nada. Yo me podía retirar así. En mi mente siempre fue volver… no detuve la actividad física en ciertos días, siempre me mantuve activo, pues no me podía retirar de esa manera. Gracias a Dios, al INDES y la federación (de karate) que me apoyaron con los gastos de operación y recuperación… gracias a Dios estoy acá ya recuperado. (La medalla de oro panamericana) es lo más alto del podio, esa es la máxima medalla que he ganado… gané un bronce en un Mundial (sub-21), pero un oro a nivel panamericano mayor es difícil. Ahora que he podido regresar y he ganado ya se imagina la confianza que tengo.

¿Qué sensaciones tuvo cuando ganó el combate por la medalla de oro en el Panamericano?

Me emocioné Venía de esa lesión y no pensé en regresar tan bien porque la verdad me detuve por mucho tiempo y regresar de esa manera… Tuvo que ver mucho el trabajo mental y la verdad me sentí muy feliz y poder regresar. La sensación tan bonita de escuchar el himno de El Salvador en otro país y sobre todo en un torneo tan importante.

Esta semana inicia el Centroamericano y del Caribe en el país, ¿cuáles son sus objetivos?

Ganar primer lugar. El panamericano es más complicado que el Centroamericano y del Caribe, eso sí, en mi categoría (84 kilos) estamos los mejores de la región. Por ejemplo, en el podio del Panamericano quedé primero, segundo Estados Unidos y en tercero Colombia y Venezuela. Para esta competencia, de ellos tres, el único que no viene es el norteamericano y eso da una idea del nivel hay aquí cerca. El Centroamericano y del Caribe es un torneo muy difícil… lo he ganado en seis ocasiones y espero este año también.

¿Qué le motiva para seguir en el más alto nivel del deporte?

Mi meta es ganar los Juegos Panamericanos de 2023 en Chile y ganar una medalla mundial en mayores. En los Panamericanos de Toronto en 2015 quedé segundo, estuve cerca de llevarme la medalla de oro y esa espina todavía la tengo. Esas son mis metas.

Luego de la lesión parece que usted tuvo un renacimiento y ha recibido mucho apoyo.

Todos mis compañeros los de la federación me han apoyado, siempre han creído en mí y bueno la verdad yo también creo mucho en mí y eso es una parte fundamental. Si uno no cree en uno mismo es muy difícil, yo tengo confianza en mi trabajo, en mis capacidades y ahora con este torneo (Panamericano) mucho más y como usted dice el renacimiento es muy bonito.

FICHA

Nombre: Jorge Alexander Merino Coto

Data: San Salvador, 7 de enero de 1993

Estatura: 1.81 metros

Peso: 82 kilos

Inicios en el karate: 2004

Palmarés: Medalla de bronce en el Mundial a nivel sub-21 en 2013, campeón juvenil en 2009 y 2010, cuatro veces campeón panamericano 2013, 2014 (dos veces) y 2021. Campeón del Iberoamericano en Managua 2021.