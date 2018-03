John Cena y Roman Reigns calientan la cartelera de “No Mercy”

Un combate entre los dos egos más grandes de la WWE será el choque estelar del evento "No Mercy", en el que John Cena y "The Big Dog" Roman Reigns finalmente chocarán en un anticipado cara a cara este domingo.

La cartelera se complementa con luchas titulares como la del Campeonato Universal de la WWE entre el monarca Brock Lesnar y Braun Strowman, con quien tuvo fuertes altercados durante las semanas previas y quien casi le quita el cetro en el último Summerslam.

La contienda entre Cena y Reigns tendrá como ingrediente principal un simbólico relevo generacional, ya que durante la última década la cara de la industria ha sido el "Rapero Mayor", pero el desafío de Reigns plantea si éste será capaz de tomar la antorcha como nueva cara de la industria.

Otros cinturones que estarán en juego en este evento luchístico de la marca RAW son el de parejas, el peso crucero y el femenino.

La lista completa de combates es la siguiente:

Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Braun Strowman (por el Campeonato Universal de la WWE)

John Cena vs. Roman Reigns

Dean Ambrose y Seth Rollins (c) vs. Cesaro y Sheamus (revancha por el Campeonato en Parejas de RAW)

Alexa Bliss (c) vs. Nia Jax vs. Sasha Banks vs. Emma vs. Bayley? (por el Campeonato Femenino de RAW)

Finn Bálor vs. Bray Wyatt

Neville (c) vs. Enzo Amore (por el Campeonato Peso Crucero de la WWE)

The Miz (c) (con Curtis Axel y Bo Dallas) vs. Jason Jordan (por el Campeonato Intercontinental)

La transmisión inicia a las 6:00 de la tarde (hora salvadoreña) y es un evento de paga, por lo que solo estará disponible en WWE Network.