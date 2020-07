John Cena y 18 años de carrera

John Cena cumplió 18 años de su debut en WWE. La empresa publicó un vídeo en redes sociales para celebrar este aniversario, lo cual Cena compartió y aprovechó para escribir un mensaje dedicado a sus fanáticos:



“Gracias por todos los buenos deseos en el aniversario de un día que nunca olvidaré. WWE es y será siempre mi hogar. Gracias por permitirme seguir mi pasión durante tantos años, sin ustedes nada de esto sería posible".



El 27 de junio del 2002, el miembro del Salón de la Fama Kurt Angle realizó un reto abierto en Smackdown. Cena salió al ring para desafiarlo y tras un combate muy reñido, Cena perdió por cuenta de tres. Compañeros como Farooq, Rikishi, Billy Kidman y The Undertaker elogiaron al recién llegado por haber tenido un gran debut.



Desde entonces su carrera fue en crecimiento, llegando a ser dieciséis veces campeón mundial de la empresa. Su última aparición en WWE, fue en WrestleMania 36 cuando perdió contra Bray Wyatt en una Firefly Fun House Match.



APLAUSOS DEL TAKER



The Undertaker advirtió a John Cena sobre el éxito que estaba teniendo, sobre el éxito que podría tener, o a dónde podría ir su carrera en el imperio de Vince McMahon. Si alguien va a dar consejos al número uno pocos mejores que El Enterrador. Pero ni siquiera él esperaba que su compañero se convirtiera en la leyenda en que se ha convertido.



"Cuando John Cena empezó a tener éxito, ni en un millón de años, pensé que iba a triunfar de la manera en que lo ha hecho. Y estoy gratamente sorprendido de lo que ha hecho. Nunca he visto a nadie hacer lo que ha hecho él", dijo el Taker en una entrevista reciente.



El ya retirado peleador agregó que "en la lucha libre, John Cena pasó de ser un tipo odiado a ser amado por todo el mundo. Llegó al nivel en que no importaba si era bueno o si era malo. Recuerdo una vez que le hicieron una ovación de 10 minutos. Fue una locura".

"Realmente no puedo nombrar a nadie más que haya conseguido esa reacción en los fanáticos. John Cena creó a John Cena. Solo su ética de trabajo es insuperable. Es impresionante. Y no me refiero solo a lo que hace en los encordados sino también fuera, como con los medios. De hecho, se lo dije una vez: 'John, por tu bien, debes aprender a decir no'. Porque él lo hacía todo y nunca decía que no. John me demostró que estaba equivocado. Le dije: 'Te vas a quemar'. Es increíble", concluyó el enterrador.Estas dos leyendas llegaron a compartir encordado en 23 ocasiones, que son realmente pocas, lo cual es una verdadera lástima. Pero tuvieron combates importantes: su mano a mano en Vengeance 2003, la lucha de duplas en No Way Out 2007 y su encontronazo en WrestleMania 34.