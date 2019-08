Ivania Carballo quedó eliminada en Lima

La salvadoreña Ivania Carballo se despidió ayer de los Juegos Panamericanos en Lima tras perder los cinco combates que disputó en la ronda clasificatoria del florete individual femenino, que se realizó ayer por la mañana en el Centro de Convenciones.

Carballo comenzó perdiendo su primer combate ante la estadounidense Jacqueline Dubrovich (5-3), luego fue el turno contra Eleanor Harvey de Canadá, quien le venció por 5-0. En su tercera lid, cedió ante la brasileña Ana Di Rienzo (5-3) con idéntico marcador se impuso a la salvadoreña la argentina Lucía Ondarts y en el último duelo de la fase la peruana Paola Gil le ganó 5.3.

“La competencia está bastante fuerte como lo esperaba, no esperaba menos de las competidoras, sé que son muy fuertes, me las he encontrado en un par de ocasiones. Pienso que he podido hacer un mejor trabajo con ellas en otras ocasiones, pero ahora estuve cerquísima de otra vez de tener victoria contra alguna de ellas”, comentó Ivania.

La esgrimista salvadoreña contó que en el primero de sus combates, contra Dubrovich estaba dos puntos arriba, pero al final cedió. “Creo que esa adrenalina… yo sentía que podía hacerlo, me sentía fuerte, pero esa adrenalina me llevó a estar bastante ansiosa, es algo que nunca había vivido… quería hacerlo todo tan bien, tan rápido que tuve demasiada ansiedad para hacerlo de la mejor forma, cada vez me sentía con más presión que se iban acabando los asaltos”.

Pese a los resultados, la salvadoreña aseguró que se mantiene “motivada”. “Aún puedo dar más y estoy con esperanzas”.

Ivania contó que ha recibido una beca de la Universidad de Durham, en Inglaterra donde continuará sus estudios y también competirá con el equipo de ahí y al mismo tiempo podrá representar a El Salvador en otros eventos.

“Voy a estar entrenando allá por un año, sacando mi maestría también, compitiendo por El Salvador y por el equipo de la universidad. Para mí esta esto (Juegos) es medirme cómo estoy en este momento y a partir de esto voy a seguir trabajando muchísimo más”, explicó la esgrimista que tiene grandes expectativas para el otro ciclo olímpico.

“Voy a regresar para competir Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y espero hacerlo muchísimo mejor”, agregó.