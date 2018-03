INDES destina $250 mil para aumento de salarios a sus empleados

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) hizo una nivelación salarial a sus empleados la cual está vigente a partir del 1.º de julio, que implicó una erogación de $250,000 del presupuesto otorgado por el Gobierno para 2016.

Según Juan José Gómez, gerente administrativo del INDES, se aumentaron $110 a $115 para cada trabajador con salario de $300.



Gómez también explicó que el aumento benefició a algunas jefaturas con sueldo hasta de $1,500, pero no incluyó a empleados con honorarios arriba de $1,800 ni las gerencias del máximo ente deportivo del país.

“El INDES es una de las instituciones que tiene los salarios más bajos en toda la estructura del Estado y desde que venimos con el profe (Jorge Quezada) empezamos a ver las posibilidades presupuestarias con el área de recursos humanos y financiera”, comentó Gómez como una de las primeras justificaciones.

Otro de los argumentos del máximo ente deportivo para justificar el aumento es que desde la creación del INDES en 1980 no se había hecho una nivelación salarial y era parte de las peticiones del Sindicato de los Trabajadores del INDES (SITRAINDES) planteadas desde la anterior administración.

“Fue un monto de $250,000 que se distribuyeron entre el 85 % o 90 % de los empleados. El aumento fue hasta los empleados que ganan $1,500. Había jefaturas que ganaban $1,000 se les aumentó un poquito”, reforzó el gerente del instituto.

Según el acuerdo 122-20-2016, la nivelación salarial para los 360 trabajadores se cubrió con ahorros internos del INDES que fueron reorientados además de la gestión de búsqueda de financiamiento y refuerzos presupuestarios.

“El aumento fue con fondos del Estado, le pedimos el okey al Ministerio de Hacienda y Dirección General del Presupuesto, hicimos todo el proceso normal para hacer uso de los fondos del Estado. Fue un proceso de ocho meses y lo aprobaron en junio”, recalcó Gómez.

En 2016, el INDES manejó un presupuesto de más de $12 millones y de este monto, solo $4.6 millones fueron erogados a las diferentes federaciones y asociaciones, mientras que el resto fue invertido en remuneraciones, pago de bienes y servicios además de otros rubros.

LAS JEFATURAS SIGUEN IGUAL

“A las jefaturas que ganan $1,800 y $1,900 no se les aumentó. El presidente aquí gana $3,500, gana como un director del Ministerio de Educación, no como el ministro. Pero no hubo aumentó a él ni a otras 13 personas incluyendo su servidor ni de las gerencias arriba de $1,800”, dijo el gerente.

El aumento fue para los trabajadores que están bajo la ley de salarios, contratos presupuestados y personal que se paga con fondos propios del instituto. En un porcentaje más específico el INDES planteó al comité directivo que el 60 % de los empleados ganaba abajo de los $600.

“Nosotros hicimos un análisis de áreas en las cuales podemos disponer de fondos y a través del mecanismo que establece Hacienda pedimos la autorización de trasladar fondos de un área a otra para pagar los aumentos a los empleados”, indicó el gerente.

De los 360 empleados, 134 están bajo ley de salario, 214 por contrato presupuestado y según la tabla de distribución del INDES solo siete tienen honorarios arriba de $1,800.

Según el acuerdo, hubo casos específicos de empleados que recibieron un aumento entre el 30 % y 38 %, mientras que el personal del área deportiva cuenta con un fuerte aumento. “En el desarrollo en el campo de diaria labor a nivel nacional recae la razón de la existencia y proyección del INDES”, justifica el acuerdo.

En remuneraciones el INDES hace una erogación anual de $3,275,085 y en bienes y servicios $3,616,780 que representan dos fuertes áreas en las que se distribuye el presupuesto.

En contraste con estas acciones, en los últimos años atletas y algunos federativos han manifestado sus inconformidad por los bajos montos en los estímulos deportivos y los ajustes en las asignaciones anuales del instituto. Incluso en 2015, la actual gestión dejó sin presupuesto a motociclismo, golf, el Comité Olímpico, e hizo recortes a otros deportes, como squash y tiro con arco.

“No se tocó dinero de las federaciones, ellas tienen $4.8 millones asignados y se tocó de áreas, bienes y servicios y de otras áreas que son propias del INDES. El concepto que se maneja es nivelación, aunque es un aumento, pero desde el punto de vista de las finanzas es nivelación”, según Gómez.