Hoy es noche de Royal Rumble

El Royal Rumble 2017, uno de los eventos de la lucha más esperados, será esta noche y se apunta como la carta fuerte de la WWE para el inicio de este año. Un total de 30 luchadores pelearán en el evento principal por el cinturón, además de otras batallas interesantes

¿Quienes estarán? The Undertaker, Goldberg y Brock Lesnar están confirmados en el duelo de 30 luchadores.



A ellos se sumarán The Big Show, Dean Ambrose, The Miz, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Bray Wyatt, Randy Orton, Luke Harper, Mojo Rawley, Braun Strowman, Chris Jericho, Baron Corbin, Cesaro, Sheamus, Big Cass y Rusev.

El luchador AJ Styles, actual campeón de la WWE, tendrá una dura batalla y se medirá una vez más ante John Cena. El duelo es oficial y se pondrá en juego el cinturón que posee AJ Styles y que podría cambiar de manos en Royal Rumble 2017.

Otra llamativa batalla en el Royal Rumble 2017 será la que sostengan Kevin Owens y Roman Reigns. Los luchadores disputarán un feroz duelo sin la presencia de Chris Jericho. El León Indomable estará enjaulado sobre el ring.

Por el cinturón femenino de la WWE, Charlotte Flair tendrá que demostrar todo su poder y acabar con una nueva guerrera que se erige como posible problema, Bayley. En la lucha estará en juego el título de Flair.