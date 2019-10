Histórico: Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial

Los Nacionales de Washington, con sendos jonrones del tercera base hispano Anthony Rendón y el bateador designado Howie Kendrick, conectados en la parte alta de la séptima entrada, vinieron de atrás para vencer por 6-2 a los Astros de Houston en el decisivo séptimo juego de la Serie Mundial que ganaron por 4-3.

Los nuevos campeones jugaron su primera Serie Mundial en su historia y se convierten en el vigésimo primer equipo que consiguen el título en el séptimo partido disputado fuera de su campo.

Por primera vez también en la historia de la Serie Mundial los siete partidos han sido ganados por los equipos visitantes.

Los Astros, que habían ganado su primer título de la Serie Mundial en el 2017, jugaron por tercera vez en su historia el "Clásico de Otoño".

El abridor zurdo Patrick Corbin (1-1), que salió como relevista se llevó el triunfo al lanzar tres entradas en las que espació dos imparables con tres ponches.

La derrota fue para el relevista Will Harris (0-1), que no pudo sacar ningún out y fue castigado con dos imparables y una carrera limpia

El dominicano Juan Soto impulsó la cuarta carrera de los Nacionales: