Heurtel, con oferta del Madrid, no viaja en avión de vuelta desde Estambul

El Barça no ha dejado a Thomas Heurtel regresar con el equipo desde Estambul, donde los azulgranas han jugado este martes un partido de Euroliga ante el Anadolu Efes, según una información adelantada por 'Mundo Deportivo' y confirmada por EFE, al intuir desde la entidad catalana que el base francés estaba negociando con el Real Madrid y no con el Fenerbahce.



Heurtel, que no entraba en los planes de Saras Jasikevicius, mantenía negociaciones con el club catalán para rescindir su contrato con el Barça y en un principio las negociaciones estaban bien encaminadas.



Según ha podido saber EFE, el club catalán aceptó negociar y se planteaba incluso pagar una parte de su ficha para que firmara por el Fenerbahce. Por ese motivo, Heurtel viajó a Estambul para conocer de primera mano la oferta del equipo turco, según el francés había comunicado al club.



Pero la realidad fue distinta al conocer el Barça que la intención de Heurtel era firmar por el Real Madrid, una vez obtuviera la carta de libertad. El club azulgrana ha roto las negociaciones de salida con el jugador, que mañana miércoles tomará un avión de línea regular para regresar a Barcelona.