Hernández confirma fogueo virtual y pacas nuevas

Roberto Hernández, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, afina la puntería para su participación en el Campeonato Centroamericano virtual y confirmó que en los próximos días podrán practicar en pacas nuevas de calidad mundial.

El arquero santaneco también explicó que cerrará el 2020 sin competencias presenciales, acción que considera prudente por el rebrote de la pandemia en algunos países y las restricciones para viajar en los aeropuertos de algunas naciones.

"Tenemos un Campeonato Centroamericano en línea, vamos a disparar a una distancia de 18 metros, esta semana es la clasificación y de ahí vamos a mandar los resultados y estaremos a la espera de los enfrentamientos que vamos a tener que hacer", comentó.

Los resultados de su tirada serán avalados por un juez nacional y los mejores ocho entrarán a las eliminatorias.

"Todo virtual, había una competencia en Florida que estaba considerando pero está complicado hacer los vuelos, mucha participación de arqueros en Estados Unidos es limitada, entonces con todo lo de los rebrotes es mejor esperar y no era prudente competir en la Gatorade Cup que era de fogueo", dijo el arquero.

.@BobHrdz GANA MEDALLA DE BRONCE EN LA ONLINE ARCHERY CUP OF THE AMERICAS



El arquero salvadoreño venció en flecha de desempate 10-9 (144-144) al brasileño Rafael Kenji Kawakani y se quedó con la medalla de bronce.



— INDES El Salvador (@indeselsalvador) October 1, 2020

Sobre las pacas nuevas, Hernández explicó que la inversión en la compra ronda los 35 mil dólares. "Estamos esperando que nos vengan unas pacas nuevas que se compraron con unos fondos que no utilizamos y eran para fogueos, con esas pacas ya podríamos organizar una copa a final de año".

Sobre la compra indicó que son 40 pacas de espuma y vendrían la primera semana de diciembre. "Vienen desde Dinamarca que es la calidad más alta de pacas que hay y vamos a invertir en algo que va a beneficiar a todos los atletas. Las que tenemos se hicieron aquí, fue invento de nosotros desde un año y medio".

Según Roberto no habría campeonato nacional ni ranking nacional 2020 por consideración a los arqueros que no han podido entrenar con normalidad debido a la pandemia.

"No va haber campeón nacional para no afectar a los arqueros que no han estado viniendo a entrenar por la pandemia y se vean afectados en su ranking y posible ingreso a selección", recalcó.

En el tema de los estímulos económicos, el campeón panamericano mencionó que el presidente del INDES, Yamil Bukele les informó que mantendrán el mismo apoyo en 2020.

"Pedimos una reunión con el INDES y fue uno de los temas, yo manifesté mi preocupación, hay algunos que sí pudieron competir y otros no, lo que se nos manifestó por parte del presidente del INDES es que mantendremos los estímulos como estuvieron este año", dijo

En 2020, Hernández solo compitió en una Copa del Mundo donde fue quinto y noveno en la final de la Copa del Mundo bajo techo.

El tiro con arco salvadoreño retomó a los entrenamientos presenciales desde hace dos meses luego de la pausa obligada por la pandemia del coronavirus.

"Hemos ido progresivos y ha estamos recuperando la forma óptima, poco a poco volviendo a como estábamos antes", agregó.