Herbert Aceituno tuvo un espectacular 2021

Herbert Aceituno continúa honrando la memoria de padre, don Gilberto. Le prometió que llegaría lejos en el deporte y hasta el momento ha cumplido cada promesa a cabalidad.

Sin duda, el camino no ha sido fácil. La pandemia y la cuarentena del año pasado trastocó su calendario de competencias, pero Herbert jamás se dio por vencido. Incluso, en pleno confinamiento, no dejó de entrenar y continuó con su plan de trabajo de acuerdo a las condiciones.

Cuando se retomaron las competencias presenciales, Herbert compitió en marzo de este año en la Copa del Mundo de Para Powerlifting, en Bogotá, Colombia, donde se colgó la medalla de plata, en la categoría hasta 59 kilogramos. Hasta ese momento, la plaza para Tokio aún no estaba del todo en la bolsa.

En junio se vino otra Copa Mundial, esta vez en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En esta competencia el salvadoreño tuvo un desempeño ejemplar: se ubicó en cuarto lugar en la categoría hasta 59 kilogramos, hizo sus tres levantamientos válidos de 175, 176, y 180 kilogramos y mejoró su marca personal (180 kilos). Todo eso valió para que amarrara, de forma oficial, su pase a los Juegos Paralímpicos.

Hasta ahí, Herbert le había cumplido las promesas que le había hecho a su padre… pero se venía lo bueno, pero a la vez lo más duro del año: la competencia en Tokio, a la que van los mejores, a los que el salvadoreño ya se había enfrentado antes en Copas del Mundo, pero una cita Paralímpica es otra cosa.

Llegó el momento. El 27 de agosto le dio al país la primera medalla paralímpica de su historia, luego de ganar el bronce en la categoría más 59 kilogramos. Fue una competencia dura, pues estuvo en varios tramos acariciando el oro, pero al final el primer y segundo lugar quedó en manos de los representantes de China y Egipto.

El bronce supo a oro siempre. El desempeño de Herbert fue destacado, siempre demostró disciplina y tenacidad en su trabajo, de la mano de su entrenador Jorge López.

“Me siento emocionado, sin palabras y muy agradecido primeramente con Dios, ya que creo que hemos cumplido. Yo le pedí a Dios de todo corazón poder tener un buen resultado y una medalla era muy importante para mí, ya que era en memoria de mi padre y yo le quería cumplir”, dijo Aceituno cuando regresó al país desde Tokio.

“Han sido cuatro años muy duros los que hemos pasado, pero eso no nos ha detenido para seguir adelante haga y conseguir este resultado. Hemos obtenido esta medalla y gracias a Dios hemos marcado la historia, la discapacidad es mental, no física y podemos romper las barreras”, aseguró el medallista”, agregó en esa ocasión.

Tras su histórica medalla, Aceituno tuvo un pequeño descanso, pero de inmediato retomó el trabajo, pues la meta es volver a ir a unos Juegos Paralímpicos y París 2024 está cerca.

NO HAY DESCANSO

A finales de noviembre, Aceituno comenzó su nueva ruta hacia París. En su calendario de competencias tuvo el primer reto: el Campeonato Mundial de Para Powerlifting en Tiflis, Georgia.

De esta forma, el paratleta nacional inicia una nueva travesía. Quiere convertirse en un ejemplo de superación para otros, dejando de lado la discriminación.

“Aquellas personas que no creen en las personas con discapacidad ahora sí los ven como un superhéroes. A mí se me cerraron las puertas en el ámbito laboral, pero en el deporte se me han abierto muchas, es una bendición y hay que aprovecharla. A todos aquellos que tengan la oportunidad de ayudar a una persona con discapacidad, háganlo”, mencionó Herbert.