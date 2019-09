Herbert Aceituno: “El apoyo de la gente es inexplicable”

Cuando Herbert Aceituno se subió al podio y recibió la medalla de oro no podía creerlo. Nueve meses de trabajo intenso habían dado sus frutos. Pensó en su familia, en El Salvador, en su carrera y se sintió orgulloso. Fácil no ha sido, pero siempre ha encontrado personas que le echan la mano.

El miércoles pasado el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) le entregó un incentivo económico con un valor de 5 mil dólares por la medalla ganada en Lima, además el presidente del ente, Yamil Bukele, le confirmó que recibirá apoyo para las competencias que se vienen, pues la meta de Herbert es clasificar a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

¿Cómo se siente con el estímulo que ha recibido?

Me siento contentísimo, no me lo esperaba. Me he dado cuenta de que todos somos iguales en INDES, tanto atletas convencionales como paraatletas y eso es muy importante. Este estímulo impulsa para seguir trabajando al 100 por ciento.

¿Ya digirió haber ganado esa medalla de oro?

Esta medalla la estuve trabajando por nueve meses con mi entrenador Jorge López, con quien tenemos química muy importante. Yo esperaba tener un buen resultado y gracias a Dios la medalla vino… y lo mejor es que fue de oro. Esta medalla no solo representa a Herbert Aceituno, sino a la delegación, a todos los paraatletas que están conmigo, a las personas que apoyan el deporte paralímpico.

El sacrificio valió la pena…

Sí, esta medalla es fruto de todo eso. He obtenido otras (medallas), pero esta es especial y gracias a Dios pudimos traerla al país. Contento porque también se rompieron dos récords, el parapanamericano y de las Américas, que son muy diferentes, y ahorita estamos en el primer lugar en el ranking de las Américas y eso motiva para seguir.

Uno lo hace (el deporte) dando el 100 por ciento y ya con esto (incentivo) uno ya se siente más seguro de que lo están apoyando, no solo económicamente, puesto que el INDES me va a donar un banco profesional (para entrenar) que me va a servir de mucho para las competencias que se vienen.

¿Qué competencias tiene?

Bueno, se vienen tres muy importantes: la Copa América en Bogotá (Colombia), en Manchester (Inglaterra) la Copa del Mundo y esta última es muy importante porque está en la ruta a Tokio 2020, además está una competencia en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con la que cerramos el ciclo olímpico para estar en los primeros ocho lugares, primero Dios, y asistir a Tokio.

¿Cómo se ha sentido con el apoyo que le ha mostrado la gente?

Es una sensación inexplicable tener a un grupo de gente con gran bulla (en Lima), con ellos nos dimos a conocer como El Salvador. En la prueba fallé el primer intento, luego tuve dos intentos más y el último fue con el que rompimos récord parapanamericano y de las Américas.