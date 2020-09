Heat, seis años después jugaran finales Conferencia Este

La sorpresa se completó en las semifinales de la Conferencia Este al eliminar los Heat a los grandes favoritos y primeros clasificados, los Bucks de Milwaukee, y el equipo de Miami jugará las finales por primera vez desde el 2014 cuando también llegaron a las Finales de la NBA.



Mientras que en la Conferencia Oeste, Los Angeles Lakers volvieron a encontrar el camino de conseguir la victoria por segunda vez consecutiva ante los Rockets de Houston.



El escolta Jimmy Butler aportó un doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes que lo dejaron al frente del ataque balanceado de los Heat vencieron este martes por 103-94 a los Bucks en el quinto partido de la eliminatoria que ganaron por 4-1 al mejor de siete.



Junto a Butler, que anotó seis tiros de personal en los últimos 14 puntos conseguidos por los Heat, además de repartir seis asistencias, otros seis jugadores tuvieron número de dos dígitos, incluido el veterano base esloveno Goran Dragic que también llegó a los 17 tantos con cuatro rebotes y dos asistencias.



El alero Jae Crowder llegó a los 16 puntos, incluidos 4 de 9 triples, y fue el tercer máximo encestador de los Heat que también tuvieron la aportación del escolta novato Tyler Herro, de 14 puntos, como sexto jugador del equipo.



Los Heat, que dominaron bajo los aros con 48 rebotes por 41 de los Bucks, aprovecharon a la perfección la ausencia por lesión del ala-pívot estrella del equipo de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, quien fue baja antes del partido al no estar recuperado del esguince de tobillo derecho que sufrió en el cuarto partido de la serie que al final perdieron por 1-4 al mejor de siete.



La ausencia de Antetokounmpo fue demasiado grande dentro del juego individual y de equipo de los Bucks, que aunque lucharon y estuvieron metidos en el partido hasta la recta final, no les fue posible quedar eliminados de los playoffs a pesar de haber tenido la mejor marca de la liga y ser primer cabeza de serie.



De nuevo, el alero Khris Middleton, con 23 puntos, fue el líder del ataque de los Bucks que también tuvieron al pívot cubano estadounidense Brook López como el mejor en el juego interior al aportar un doble-doble de 15 puntos y 14 rebotes que no impidieron la frustrante e inesperada eliminación del equipo de Milwaukee.



Mientras que los Heat, que llegaron a la serie como quintos clasificados en la Conferencia Este, alcanzaron las finales de la Conferencia Este por primera vez desde el 2014 cuando en el equipo todavía estaba el alero estrella LeBron James que los llevó a las Finales de la NBA, que perdieron 1-4 ante los Spurs de San Antonio.



Los Heat, que han vuelto a la elite de la Conferencia Este, tendrán que esperar a conocer el próximo rival en las finales que saldrá del ganador de la serie de semifinal que disputan los Celtics de Boston contra los Raptors de Toronto, los actuales campeones defensores de la NBA.



Los Celtics tienen ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete y el sexto partido se jugará mañana, miércoles.



La historia se repitió, el alero estrella LeBron James surgió con la gran figura que aportó 36 puntos y estuvo al frente del ataque de los Lakers que se impusieron este martes por 112-102 a los Rockets de Houston en el tercer partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste.



La victoria permite a los Lakers ponerse con la ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete y el cuarto partido se jugará el próximo jueves en el mismo escenario de la burbuja de Orlando.



James, que consiguió su triunfo número 162 en la competición de los playoffs, la mejor marca de todos los tiempos de la NBA al superar los 161 del exbase de los Lakers Derek Fisher, también aportó siete rebotes, cinco asistencias y puso cuatro tapones.



Pero además consiguió siempre los tantos decisivos que su equipo necesitó en los momentos claves, mientras que el veterano base Rajon Rondo fue el apoyo que James necesitó para completar su labor ganadora al conseguir 21 puntos y nueve asistencias.



Rondo, que salió de reserva, fue el revulsivo que el equipo necesitó en el cuarto periodo cuando el marcador estaba igualado y aportó ocho puntos de la racha de 10-0 que tuvieron los Lakers con la que tomaron la ventaja decisiva.



El pívot Anthony Davis aportó un doble-doble de 26 puntos, 15 rebotes y seis asistencias que lo dejaron como el líder de los Lakers en el juego interior.



Mientras que el ala-pívot Kyle Kuzma agregó 14 como cuarto máximo encestador de los Lakers y el último de la lista de los cuatro jugadores del equipo que tuvieron números de dos digitos.



El escolta James Harden consiguió 33 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias como líder de los Rockets, pero no evitaron la segunda derrota consecutiva del equipo de Houston.



Mientras que el base Russell Westbrook tuvo 30 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, pero tampoco pudo ser factor ganador de los Rockets, que perdieron la lucha bajo los aros con apenas 30 rebotes por 43 de los Lakers.



Rondo asistió en una bandeja de James que puso a los Lakers por delante con unos 10 minutos para el final y luego anotó un triple para dar al equipo de Los Angeles una ventaja parcial de 89-85, su mayor ventaja hasta ese momento.



Después de un tiempo fuera de Houston, Westbrook falló un tiro y Rondo hizo otro triple. Rondo luego le robó el balón a Harden e hizo una bandeja para coronar la carrera de 10-0 y dejar sentenciados a los Rockets y ganadores a los Lakers.EFE