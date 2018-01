Muy golpeado tras una nueva lesión en su carrera, Rafael Nadal disparó hoy una vez más contra las autoridades del tenis y pidió reflexionar seriamente sobre la epidemia de lesiones que afecta al circuito.

"La gente que maneja el mundo del tenis, cuando hay tantas lesiones y continuadamente, al menos debe plantearse si las cosas están del todo bien", lanzó el número uno del mundo tras tener que abandonar su encuentro ante el croata Marin Cilic en los cuartos de final del Abierto de Australia cuando perdía 3-6, 6-3, 6-7 (5-7), 6-2 y 2-0.



El español sufrió un bloqueo en el sector superior de la pierna derecha y mañana se someterá a estudios para evaluar el diagnóstico exacto, según explicó tras el encuentro. Sin embargo, Nadal se mostró preocupado no sólo por su futuro inmediato, sino por su salud y la de otros jugadores, una vez que acaben sus carreras profesionales.

El campeón de 16 Grand Slam llegó a la rueda de prensa cojo y tuvo que hacer un enorme esfuerzo para subir los pequeños tres escalones del estrado y sentarse frente a los micrófonos.

Una vez acomodado, y más allá de que consideró que no era el momento adecuado para hacerlo, no pudo contenerse y criticó a los dirigentes del tenis.

"Si cada vez se juega más rápido, si cada vez se golpea más fuerte y se juega en superficies tan duras, pues hay que plantearse por qué ocurren tantas desgracias, por qué hay tanta gente que sufre de las caderas, que no es mi caso.... pero por qué hay tantos problemas en general", dijo con la voz entrecortada y la mirada perdida.



"No soy yo quien lo tenga que decir, pero la gente que maneja el circuito debería tener un sentimiento hacia los jugadores al menos de salud, de bienestar", continuó. "Ya no sólo para la carrera tenística. Al final estamos hablando de que somos personas y hay vida más allá de nuestra carrera deportiva".



"A mí a veces se me hace complicado y duro pensar cuando termine en qué estado voy a terminar. Creo que falta sensibilidad de la gente que maneja el deporte, de saber el futuro que nos espera cuando terminemos nuestras carreras. A ver si realmente tenemos opción de seguir practicando deporte y de tener una vida sin demasiado dolor y sin demasiados problemas", prosiguió.



"Pero sinceramente no es el momento de decirlo porque me acaba de ocurrir a mí una lesión. Pero no es la primera vez que lo digo. Hace muchos años que pasa y estamos hablando de mucha gente que tiene problemas, mucha gente que está fuera, mucha gente que está con problemas habitualmente", continuó su reflexión.

La lesión de Nadal se suma a la de otros jugadores de elite que han sufrido problemas físicos en los últimos tiempos. El británico Andy Murray se sometió recientemente a una operación de cadera y estará sin jugar hasta mitad del 2018, por lo que cumplirá un año entero fuera del circuito.



El serbio Novak Djokovic, en tanto, dejó el Abierto de Australia con nuevos dolores en el codo tras regresar después de seis meses de ausencia. Otros jugadores habituales de "top ten", como Stan Wawrinka, Kei Nishikori o Milos Raonic, sufrieron también graves lesiones en 2017.



"La lista es demasiado grande y cuando hay una lista demasiado grande de desgracias, al menos hay que plantearse si se están haciendo todas las cosas bien en el sentido de la salud", apuntó Nadal. "En el sentido de la promoción del tenis, de fans, hay muchas cosas que están fantásticas. Pero en el sentido de la salud y la protección de los jugadores creo que habría que planteárselo. Y no es un tema de cantidad de torneos, es un tema para mí de superficies".



Nadal ha sido uno de los jugadores que más se ha visto castigado por las lesiones en su carrera. El español, cuya presencia en Australia estuvo en duda hasta último momento por una sobrecarga que arrastra en el tendón de la rodilla derecha, se mostró siempre crítico de la trituradora en que se ha convertido el circuito. Y, tras una nueva lesión, no pudo evitar estallar otra vez.