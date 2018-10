Hamilton va tras el récord de Schumacher en la Fórmula Uno

Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El británico Lewis Hamilton se consagró pentacampeón de la Fórmula 1 este domingo en México y por encima de él ya sólo se ubica un nombre, su próximo objetivo: el mítico Michael Schumacher y sus siete conquistas.

El piloto de Mercedes avanza a pasos agigantados. Con 33 años Hamilton igualó a una leyenda del deporte como el argentino Juan Manuel Fangio, tal y como un año antes había hecho con Sebastian Vettel y Alain Prost cuando consiguió su cuarto título.

"El rendimiento de Hamilton fue increíble en 2017, no le falta motivación", señaló el jefe de Mercedes, Toto Wolff, cuando el británico consiguió su cuarto campeonato hace una temporada.

"Los siete títulos de Schumacher están a su alcance y vamos a hacer todo lo posible para darle el coche para lograr ese objetivo", precisó hace un año. Hoy, está un paso más cerca.

En el corto plazo, Hamilton todavía tiene un contrato que culmina en 2020 con Mercedes, de donde no piensa irse, de acuerdo a lo que dijo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Eso quiere decir que tiene enfrente dos temporadas más con un automóvil ideal para intentar repetir sus éxitos de 2017 y 2018.

"El año pasado fue muy bueno, ¿cómo mejorarlo? No hay una fórmula secreta, pero encontré como hacerlo, me preparé, elevé el listón y el equipo respondió, por eso he tenido algunas de las mejores carreras de mi vida este año", manifestó Hamilton el domingo.

"Naturalmente estoy orgulloso de lo que conseguí, todavía no me creo que gané el quinto campeonato, te das cuenta lo difícil que fue en estos años, pero cada temporada volvemos más fuertes", reflexionó.

El británico dice que no piensa en las 91 carreras ganadas por Schumacher ni en los siete campeonatos del alemán. "No le pongo atención a ese número, porque he tratado de conseguir este título, el quinto", expresó Hamilton, que suma 71 victorias en Grandes Premios.

Sin embargo, su ex compañero y campeón del mundo en 2016, el alemán Nico Rosberg, lo tiene claro. "Lewis puede seriamente ir por el récord Schumacher", expresó en un video publicado en sus redes sociales.

"Tiene contrato hasta 2020 y está a dos títulos y a veintitantas carreras de 'Schumi'. Se puede lograr en dos años, podría ser el mejor de todos los tiempos estadísticamente. Parece irreal, pero es una oportunidad, seguro que estará motivado por eso", completó.