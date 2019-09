Hamilton gana en Rusia y lidera doblete de Mercedes

Lewis Hamilton y Valtteri Bottas hicieron el 1-2 en el Gran Premio de Rusia de #Fórmula1. El británico suma 322 puntos en la general de pilotos y le sigue su compañero Bottas con 249. Tercero en la tabla es el monegasco Charles Leclerc, con 215.

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 29, 2019 at 12:30pm PDT