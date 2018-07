Gótica: el impulso del voleibol en San Francisco Gotera

El Gótica inició con un balón y una cuerda en lugar de una red y con un grupo de hombres que decidió que crear un equipo de voleibol en la ciudad de San Francisco Gotera, Morazán era la mejor forma de apoyar a la niñez y juventud local.

La iniciativa comenzó gracias a la idea de Erick Vladimir Romero Ramos, estudiante de educación física de la Universidad de Oriente (UNIVO) y José Roberto Machado Aguilar, profesor de educación física y deportes. Ellos dos comenzaron a comentarles a sus amigos y conocidos lo que querían hacer, invitándoles a participar en el proyecto.

De este modo empezaron a conseguir los implementos necesarios para el deporte, tocando puertas en distintas organizaciones o comprándolos ellos mismos.

“Teníamos dos balones con los que entrenamos. Yo hice el esfuerzo de ahorrar y comprarlos, otros dos el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) me los prestó. La red uno de los muchachos que se acercó a nosotros para entrenar dijo que él la iba a donar porque vio el entusiasmo del proyecto, los postes nos los donó el propietario de La Villa San Francisco, Alfredo González”, contó Romero.

EL VOLEIBOL EN ORIENTE ESTABA MUERTO

Según los organizadores, en el municipio de San Francisco Gotera el voleibol era un deporte muerto. Por esta razón el objetivo que se han planteado es revivirlo, a través de torneos realizados por ellos mismos o invitando al INDES y a otros interesados en esta disciplina.

“Ahorita estoy llevando una materia en la universidad que se llama Teoría y Metodología del Voleibol. Yo no había jugado el deporte desde que estaba en el colegio y en la UNIVO me encontré de nuevo con él, recordé que me gustaba bastante y que antes se hacían torneos de voleibol en la plaza municipal pero ahora todo eso ha muerto”, explicó Erick.

Asimismo, intentan realizar convenios con las escuelas para que estas también participen en los torneos y los estudiantes tengan más opciones de deporte y salir de lo común dejando atrás que solo se juegue fútbol y softbol.



Actualmente el Gótica cuenta con 25 jugadores, los cuales hacen todo lo posible por entrenar con los recursos que tienen. “Entrenamos tres veces a la semana, procurando hacerlo de diferente manera para aplicar bien los métodos de enseñanza para los chicos”, agregó José Machado, actual entrenador del Gótica Voleibol Club.

De igual modo, se está intentando implementar el voleibol femenino, el cual se llevaría de una forma diferente a las que los hombres están realizando, puesto que a ellas se les enseñaría de cero. En Gotera nunca se ha impartido el deporte a las mujeres.

“Hasta el momento hay muchas interesadas, pero como no teníamos un lugar específico de entrenamiento, no hemos podido concluir con la idea y empezar con el voleibol femenino”, sostiene Machado.

Los emprendedores hacen la invitación a aquellos niños, jóvenes y adultos que se quieran sumar a este proyecto y a las instituciones para que estas los apoyen.

“No se queden solo con los deportes tradicionales, experimenten otras disciplinas. Abran su mente no se enfoquen en un solo deporte, hay muchos en los que se puede sobresalir y divertirse sanamente”, culminó el entrenador.