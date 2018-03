Golovkin y “Canelo” Álvarez empatan en intensa pelea

Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin empataron en su pelea por el cetro mediano, esta noche en Las Vegas.Tras un intenso combate en el que no hubo caídas y ambos se autoproclamaron campeones del duelo alzando los brazos tras la campanada final en el round 12, los pugilistas escucharon la decisión de los jueces que determinó la igualdad de puntos en el ring."Yo hice mi pelea, siempre dije que iba a estar un paso adelante de él. No me sorprendió nada. Gané siete u ocho round de la pelea fácil", dijo el mexicano Álvarez, visiblemente molesto.El boxeador kazajo mostró su satisfacción y argumentó que, aunque quería ganar, el empate le permite seguir siendo el campeón. "Esta fue una verdadera pelea (pero) no me gustó el resultado. Agradezco a todos los kazajos por estar apoyándome. Yo sigo siendo el campéon. Estoy muy feliz, quiero regresar a Kazajistán y darle las gracias a la gente", finalizó.Los rivales coincidieron que este combate tendrá segunda parte. Álvarez apuntó que vendrá otro encuentro en el ring. "Si la gente lo quiere, hacemos la revancha".