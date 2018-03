Golovkin y Álvarez quedaron listos para su combate en Las Vegas

LAS VEGAS, EUA. El campeón invicto kazako Genaddy Golovkin y el méxicano Saúl "Canelo" Álvarez completaron su último acto público con la rueda de prensa que ofrecieron en Las Vegas y lo hicieron con matrícula de honor, corrección absoluta, educación y respeto mutuo.Hasta aquí ya dieron toda una lección de lo que realmente debe ser el deporte del boxeo en cuanto a las formas que los profesionales deben tener a la hora de promover las peleas en las que van a participar.La clase y educación que mostraron ambos en la rueda de prensa dará paso a lo que el sábado tendrán que demostrar en el cuadrilátero del T-Mobile Arena de Las Vegas, donde van a protagonizar la pelea que se considera la mejor del año y que está destinada a entrar a formar parte de las grandes de todos los tiempos.Después de garantizarle al mundo que la pelea de verdad iba a ser la de este 16 de septiembre y no el "circo" que protagonizaron el estadounidense Floyd Mayweather Junior y el luchador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor, el pasado 26 de agosto, Golovkin y Álvarez tendrán una fuerte dosis de presión rumbo a la pelea más importante de sus carreras.Con Mayweather Junior retirado por tercera vez hace algo más de dos semanas después de la "farsa" de la pelea ante McGregor que le dio la victoria 50-0, Golovkin (37-0, 34 nocáuts), a sus 35 años, es consciente que está ante la pelea que puede asegurar su legado y también puedo alcanzar la popularidad que todavía no tiene como su rival.Mientras que para Álvarez (49-1-1, 34 nocáuts), de 27 años, buscará su triunfo 50 para comenzar probablemente la mejor etapa de su carrera si es capaz de ganar a Golovkin.GRANDES EXPECTATIVASDe lo que no hay duda dentro del medio boxístico de Las Vegas es que el combate del sábado, dirigido por el árbitro Kenny Bayless, designado por la Comisión Atlética de Nevada, junto a los jueces Dave Moretti, Adalaide Byrd y Don Trella, que serán los encargados de dar las puntuaciones, va a cumplir con las grandes expectativas.Golovkin se presenta como el gran pegador, que siempre va para adelante y Álvarez, si como ha dicho va a ganar por "nocáut", tendrá que contraatacar lo que le hará más vulnerable a un rival que es demoledor y muy talentoso.El campeón invicto kazako es una auténtica maquina de sacar los puños y pegar duro algo que ha hecho siempre ante rivales de mayor envergadura que la suya.Pero al igual que Álvarez no es ningún virtuoso a la hora de defender, debilidad que puede aprovechar el púgil mexicano que lo hace un poco mejor."Conocemos muy bien las debilidades que tiene Golovkin y las trabajaremos al máximo", destacó Álvarez al valorar lo que le espera en la pelea estelar. "Se que puedo y tengo los elementos para conseguir la victoria por nocáut".Golovkin, más comedido, se ha limitado a decir que será una gran cita con el mejor boxeo y que el sábado todo el mundo va a presenciar una pelea en la que al final el triunfador será el deporte.Los dos están en lo correcto, ambos cuentan con todos los elementos para realizar una gran pelea en la que pueda darse emoción y calidad desde el inicio, caídas a la lona, y golpes espectaculares.De ahí, que el aforo del T-Mobile Arena, a diferencia de lo que sucedió el pasado 26 de agosto para la pelea entre Mayweather Junior y McGregor, que no pudo venderse por completo, faltaron más de 2 mil entradas, el duelo entre Golovkin y Álvarez hizo a los pocos días de ponerse a la venta ya estaban todas vendidas.