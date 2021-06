Gobierno anuncia retiro de apoyo a Juegos Centroamericanos

El presidente del INDES, Yamil Bukele, anunció por medio de un comunicado que el Gobierno no apoyará la organización de los Juegos Centroamericanos que se realizarían en El Salvador.

Mario Durán, alcalde de San Salvador; Yamil Bukele, presidente del INDES; y Eduardo Palomo, presidente del COES, en la ratificación de San Salvador como ciudad sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: TeamESA

Según expuso el dirigente del ente rector del deporte salvadoreño, el INDES solicitó al COES la interposición de los oficios ante la ORDECA para el cambio de sede de la justa regional de Santa Tecla a San San Salvador, pero de acuerdo a Bukele, la entidad olímpica "dilató" los tiempos para entregar la documentación recibida.

Dadas las circunstancias que a continuación detallaremos, nos hemos visto en la obligación, como Gobierno de El Salvador, de retirar el apoyo para que nuestro país albergue la XII edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos. pic.twitter.com/Kd8uMEtAIt — Yamil Bukele (@ybukele) June 16, 2021

"De parte del Comité Olímpico de El Salvador no recibimos indicaciones, retroalimentación y ningún tipo de comunicación sobre dicha misiva o sobre la manera de proceder para concretar el cambio de sede de Santa Tecla a San Salvador. Es así como el día 4 de junio, quince días después de nuestra solicitud formal de cambio de sede a través del Comité Olímpico de El Salvador ante ORDECA, hicimos recordatorio de nuestra solicitud y adjuntamos la nota de los Alcaldes de Santa Tecla y de San Salvador respaldando el cambio de fecha", explica en la carta.

Según Bukele, la decisión de retirar el apoyo gubernamental hacia la organización de los Juegos Centroamericanos se debe a la falta de compromiso por parte del Comité Olímpico de El Salvador (COES) y del "tiempo que se toma a responder nuestras comunicaciones , al dejar pasar 15 días sin abordar un tema tan relevante como la organización de unos Juegos Centroamericanos, para los que se tienen menos de un año y medio para su realización".

Integrantes del equipo de nado sincronizado de Mexico compiten hoy, lunes 30 de julio de 2018, en nado sincronizado equipo técnico en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo

"Estamos en toda la disposición de cumplir con la documentación que solicite ORDECA para respaldar la realización de los juegos en la ciudad de San Salvador, pero por cuestiones de tiempo, dichas formalidades las podemos cumplir en el camino, y le aseguro que el 21 de mayo, hace 25 días, nos hubiera indicado los requerimientos, ya los habríamos cumplido", cita la carta.

Yamil Bukele aseguró en la misiva que tanto el INDES, como el Gobierno quieren darle vida legalmente al Comité Organizador del evento, pero sin la confirmación de ORDECA están con las manos atadas para poder realizar dichas acciones.

"Es urgente para el INDES y el Gobierno de El Salvador arrancar a la brevedad posible con las condiciones financieras y legales para dar vida al Comité Organizador para ambos eventos, y esta semana se tienen las reuniones de coordinación para concretar dichos puntos, pero sin coordinación de parte de ORDECA de cambio de fecha y ciudad sede de los Juegos, me temo que no será posible incluir dicho proyecto y de manera responsable arrancaremos sólo con el compromiso de organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que el tiempo no nos permite seguir posponiendo las acciones que garanticen el éxito de este gran reto compromiso de país".

Según INDES respaldarán la participación de atletas salvadoreños en caso de que los Juegos Centroamericanos se realicen en otra sede.

"Estamos comprometidos con el deporte y con nuestros atletas, por lo que garantizaremos que, si ORDECA decide realizar los Juegos Centroamericanos en otra sede, El Salvador participará en esa justa con la mayor delegación y con la mejor preparación posible", escribió Yamil Bukele.