Gabriella Izaguirre: "No imaginé estar tan alto"

Hace unas semanas, la salvadoreña Gabriella Izaguirre ganó medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de Karate, en Nicaragua, en kumite -50 kilogramos. La joven se mostró contenta con su desempeño y afirmó que ese triunfo le ha dado motivación para las competencias que se vienen, la más importante el Panamericano en Uruguay en los próximos días.



¿Cómo te sentiste luego de ganar la medalla en el Iberoamericano?

La verdad es que bien, emocionada. Me motivó porque tengo varias competencias en el camino y ese fue como un buen fogueo y una gran experiencia que me ha motivado a seguir entrenando más. Muy feliz.

¿Qué destacás de la pelea por la medalla de oro en Nicaragua?

La confianza que me habían dado mis compañeros desde el momento que estaba esperando que el árbitro iniciara la pelea, todos estaban motivándome desde afuera y eso hizo que yo me elevara. Me gustó, me dio confianza y cada punto que hacía todos lo celebraban y yo me decía que tenía que dar más.

¿Te esperabas ese resultado?

La verdad iba con expectativa de ganar medalla, no me había puesto como meta el oro... sí, era mi objetivo, pero la verdad no me la esperaba.

¿Qué sentiste cuando ganaste?

Algo inexplicable. Pensé en toda la gente que me estaba viendo, en la reacción de mi mamá, de mi familia, todos los que estaban pendientes. Feliz.

¿A qué sacrificios te sometiste para esta competencia?

Uno de los máximos fue el peso, porque cada categoría va por peso... tuve que hacer dieta, no podía comer cualquier cosa, no aguanto hambre, pero me controlo lo que como... es uno de los sacrificios más grandes.

Entrenar requiere tiempo y no me queda chance de socializar, pero al final todo esto vale la pena, la verdad no cambio el karate por nada. Los sacrificios siempre te llevan a algo bueno.

¿Te imaginabas en este punto de tu carrera siendo tan joven?

La verdad nunca me lo imaginé. Hablo con mi mamá y el resto de mi familia recordando desde que empecé, desde chiquita, y ahora en el punto que estamos, teniendo más de 350 medallas y siendo una de las atletas más reconocidas del país... nunca me lo imaginé. Estoy agradecida con mi mamá y con mi papá que siempre me alentaron a seguir adelante, motivándome.

¿Qué competencias te hacen falta en lo que resta del año?

Estás el Centroamericano y del Caribe del 2 al 6 de noviembre, el cual será mi sexto campeonato, en el cual desde que comencé he ganado; de ahí viene el Panamericano, en Uruguay, un evento bien difícil, pues estarán los mejores de América. Mi objetivo es el Panamericano, estoy entrenando con todo para ir allá.

¿Cómo te estás preparando para esos dos eventos?

Entreno desde las 6:30 hasta las 8:00 de la mañana en la Villa (Centroamericana), luego, casi toda la tarde, estoy en el dojo, con la selección, trabajando en kata y kumite. Además de eso, me estoy preparando física y mentalmente. Lo mental lo trabajo en casa, con mi hermana.