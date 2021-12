Gabriela Izaguirre y el karate, un año redondo

El 2021 ha sido, quizás, uno de los mejores años a nivel deportivo de Gabriela Izaguirre. Si bien antes, siendo juvenil, competía a nivel de mayores, ahora se codeó con los mejores. Fue a un Mundial, ganó un Iberoamericano y, de nuevo, ganó el Centroamericano y del Caribe.

La cosecha comenzó en marzo, con el Campeonato Centroamericano en Managua, Nicaragua. En ese evento, Izaguirre fue de las más destacadas al ganar cuatro medallas de oro (kata individual sub-21, kata individual mayor, kata por equipo mayor, kumite individual sub-21 en 50 kilos), además de dos bronces (kumite individual mayor 50 kilos y kumite mayor por equipos).

Pero sin duda, una de las pruebas más duras a las que se enfrentó la salvadoreña fue el clasificatorio a los Juegos Olímpicos en París, Francia. El reto era enorme, pues para el karate tendría su espacio en Tokio, mas no para París 2024.

En junio la nacional quedó de los primeros cuatro lugares en el pool en el que se ubicó, dejándola son opción de avanzar en el clasificatorio. “Me siento feliz, pero no satisfecha. Di todo de mí. Esto me inspira a seguir trabajando más fuerte cada día, a mejorar y aprender de estas experiencias hasta alcanzar mis objetivos”, escribió Izaguirre tras el clasificatorio a Tokio.

Y sí, esa experiencia elevó el nivel competitivo de la karateca. En septiembre, en el Campeonato Iberoamericano en Managua, Nicaragua, la nacional se quedó con la medalla de oro en kumite -50 kilogramos. El evento reunió a atletas mayores, por lo que el resultado tuvo más peso para Izaguirre.

“La verdad iba con expectativa de ganar medalla, no me había puesto como meta el oro... sí, era mi objetivo, pero la verdad no me la esperaba”, dijo la atleta nacional días después de regresar al país.

Tras ese evento había tres competencias más en el calendario de Gabriela. Estaba el Panamericano en Uruguay, el Centroamericano y del Caribe en San Salvador y el Mundial en Dubái. En todos ellos, el nivel sería exigente y la karateca se mantenía firme en sus objetivos.

En el Panamericano finalizó quinta, quedándose en las semifinales en kumite -50 kilogramos, perdió el repechaje y ya no pudo seguir avanzando en la competencia. Este evento fue el primero en el que Gabriela competía en la categoría mayores a nivel panamericano.

REPUNTE

Todas las competencias anteriores sacaron la mejor versión de Izaguirre sobre el tatami, pero sin duda fue el Campeonato Centroamericano y del Caribe en el que dejó claro que en la región es una de las mejores exponentes del karate.

En total, se colgó cinco medallas, dos de oro (kumite individual sub-21 -50 kilogramos y kata por equipos mayor), una plata (individual mayor) y dos de bronce (kumite individual sub-21 y kumite por equipo mayor).

Esta fue la sexta participación de Izaguirre en el evento a lo largo de su carrera deportiva, donde ha demostrado que su nivel incremente con el paso de los años.

Por último, estaba el Campeonato Mundial de Karate en Dubái. El reto era enorme, pero la salvadoreña salió a las competencias con la actitud a tope. En kumite ganó dos y perdió una; en katas, se ubicó quinta en su pool y ya no avanzó a la siguiente ronda.

“Me voy con mucha experiencia y con ganas de entrenar mucho más para mis próximos objetivos. Fue la primera vez que peleé en la categoría sénior, me sentí muy bien, todo es un proceso en el que vamos por el buen camino”, publicó la atleta en Facebook.

((FICHA))

Nombre: Gabriela Rosmery Izaguirre Galdámez

Data: San Salvador, 2 de agosto 2002

Altura: 1.63 metros

Deporte: Karate

Palmarés: Seis veces campeona Centroamericana y el Caribe, cuatro títulos a nivel centroamericano en su categoría. Es campeona nacional desde 2010. Inició en el deporte desde los 4 años y logró, además, medallas a nivel estudiantil en años consecutivos. Es campeona Iberoamericana en -50 kilos.