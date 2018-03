Fórmula Uno: Valtteri Bottas sorprende a los Ferrari

SOCHI, RUSIA. El finlandés Valtteri Bottas logró hoy su primer triunfo en la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Rusia disputado en Sochi.

El piloto de Mercedes se valió de una gran largada para llegar a la meta por delante de las Ferrari del alemán Sebastian Vettel y el finlandés Kimi Raikkonen, que completaron el podio.

Así celebró Bottas el primer lugar:

El británico Lewis Hamilton, con el otro Mercedes, concluyó en cuarta posición y perdió terreno en su lucha conVettel por el título.

Vettel lidera ahora el campeonato con 13 puntos de ventaja sobre Hamilton, aunque la carrera en el circuito ubicado a orillas del Mar Negro seguramente no le deje el mejor sabor.

"Me llevó más de 80 carreras lograrlo, pero valió la pena", celebró Bottas en el podio. "Me llegó esta inesperada oportunidad en el invierno (de fichar por Mercedes) y debo agradecer al equipo por hacerlo posible", añadió. "Estoy muy feliz, pero debemos seguir trabajando".

El mexicano Sergio Pérez obtuvo un buen sexto lugar con su Force India, por detrás del Red Bull del holandés Max Verstappen. En la zona de puntuación siguieron el francés Esteban Ocon, con el otro Force India, el alemán Nico Hülkenberg (Renault), el brasileño Felipe Massa (Williams) y el español Carlos Sainz (Toro Rosso).

Fernando Alonso, el otro español que compite en la Fórmula 1, vivió un nuevo capítulo de su drama con McLaren y tuvo que abandonar antes de la largada. El dos veces campeón dejó su coche tirado en la pista tras un problema en la vuelta de formación y se fue caminando a "boxes".

Así marcha el campeonato de pilotos:







UPDATED DRIVERS' STANDINGS: Bottas' win has Hamilton and Vettel looking over their shoulders... ?? #RussianGP ???? pic.twitter.com/VUDzEjromn