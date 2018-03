Floyd Mayweather Jr. en el club de deportistas que se fueron a la ruina

Floyd Mayweather Jr. era, hasta antes de su retiro, el deportista mejor pagado del mundo. Pero hoy está quedándose sin dinero, debido a los excesivos gastos que realiza, sumado a que ya no recibe los millonarios pagos por pelear.Según el especialista en finanzas Tony Robbins, Mayweather tiene un altísimo ritmo de vida y muchos caprichos multimillonarios que lo condenarían totalmente a la ruina, tal como lo explica en su reconocida pagina web."Pareciera que Mayweather tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, pero eso es pasado. Mayweather gasta hasta 75 millones de dólares al año, un hábito que lo ha llevado a tener serios problemas financieros, a incumplir prestamos e incurrir en sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, debido a impuestos sin pagar", expone Robbins en su sitio web.Este especialista en finanzas aclaró que Mayweather ha ganado cada dolar gracias a su esfuerzo y dedicación, pero según el pensamiento de "Money", como es conocido Mayweather, es ganar para comprar."No me malentiendan, Mayweather es un atleta extraordinariamente dotado y con una ética de trabajo increíble. Ha ganado cada dólar que ha hecho. Pero su idea sobre el dinero es la de ganar y gastar.Peleas, consigues el dinero y gastas el dinero. Si deja de pelear, la máquina de dinero se detiene, se detiene el flujo de efectivo, sus ingresos se detienen. Su mundo financiero se detiene de repente", finaliza Robbins en su artículo.Pero este caso no es el único que se ha dado sobre famosos deportistas que derrochan el dinero y caén en la ruina.A continuación te presentamos 5 deportistas que no supieron controlar su vida y su dinero hasta que lo perdieron todo.Campeón mundial de boxeo que recaudó 400 millones de dólares. Un divorcio, una condena en la cárcel, drogas y despilfarros en propiedades, joyas, ropa y tigres de bengala llevaron a Mike a la ruina.Otro campeón de boxeo, en el transcurso de su carrera ganó 250 millones de dólares. Todo ese dinero se esfumó en autos de lujo, fiestas privadas y una mansión de 109 habitaciones, 17 baños, sala de cine y una piscina olimpica de natación.La mala asesoría y las malas inversiones arruinaron al delantero chileno. Ahora enfrenta tres demandas que suman cerca de 3 millones de dólares y provocaron el embargo de su casa y otras propiedades.Pippen embolsó mas de 120 millones de dólares en su paso por la NBA. El dechorre, la mala planificación financiera y la gran cantidad de inversiones fallidas en pésimas ideas de negocios llevaron a este exjugador de la NBA completamente a la quiebra.El jugador de fútbol americano perdió un contrato de 130 millones de dólares con su equipo, además de 8 millones de dólares en patrocinios, debido a que fue arrestado por organizar peleas de perros clandestinas.