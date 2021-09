Fisicoculturismo salvadoreño logra plata y bronce en el Arnold Classic

La salvadoreña Paulina Zamora logró el segundo lugar en la categoría fitness coreográfico artístico y Yuri Rodríguez fue tercero en men's classic bodybuilding hasta 180 centímetros del Arnold Classic Europa 2021.



La competición internacional tuvo como sede la ciudad de Sevilla, España y hubo salvadoreños en el podio.



"Iba a competir en fitness acrobático que es la rama que a mí más me gusta pero hace dos meses me fracturé el metatarso, me daba mucho problema entrenar y decidí no seguir exponiéndome, esperar a sanar bien y competir este año en artístico. Yo no me sentía nerviosa antes de competir porque estoy acostumbrada a hacer cosas más riesgosas", dijo la atleta salvadoreña.





La medalla de oro fue para Brigitta Veninger, de Hungría y Tunde Vegh quedó tercera.



La salvadoreña explicó que al principio le otorgaron el tercer lugar, pero pidió revisión por una supuesta infracción la cual según reveló no existió y al final le aseguraron el segundo lugar.



"Hubo muchísimos meses de dieta estricta, de alejarme de vida social de cualquier tipo incluso familiar, de acostarme temprano para levantarme a entrenar a las 5 am, de gasto emocional, físico y económico... de entrenar hasta que el cuerpo no me daba, manejando mil lesiones y un par de rodillas con ligamentos cruzados rotos, terminando con muchas lesiones "nuevas," incluyendo una fractura en metatarso...subir al escenario es salir de tu zona de confort y ponerte en un lugar de máxima vulnerabilidad", comentó Paulina.



Nina Zamora compartió que se tropezó durante su coreografía. "Sentía que estaba volando, iba super bien, perdí un poco la conexión, se me enredaron los pies, me burlé tanto que no me podía pasar nada porque artístico era más fácil de lo que estoy acostumbrada a hacer, es como que lo convoqué. Si por eso fue lo del segundo lugar no lo sé. La chica del primer lugar era muy fuerte y fue bailarina profesional, se le nota". No sé si eso no hubiera pasado yo hubiera quedado en primer lugar".



"Es bien sabido que el que persevera alcanza, en el tercer y en la tercer categoría logramos entrar en el top 6 y no solo eso también logramos entrar en podium y llevo este tercer lugar que es de Copa Mundial, cuesta mucho pero trabajamos duro. Esto es posible sino tengo un equipo apoyándonos para que esto sea posible y esto es un preámbulo para lo que se viene en el Campeonato Mundial en Santa Susana". comentó Yuri en un video que publicó en sus cuenta de Twitter.



"¡Felicidades, Yuri! Enhorabuena por este triunfo y a seguir trabajando duro para el mundial. Buen viaje de regreso al país y muchas bendiciones. ", comentó Yamil Bukele, presidente del INDES.



Rodríguez también compitió en la categoría men´s bodybuilding hasta 85 kilogramos y fue octavo.