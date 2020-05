Fallece Shad Gaspard, ex luchador de la WWE

Luego de días desaparecido, finalmente se confirmó esta semana una de las noticias que entristece a la lucha libre pero que también agranda la leyenda de Shad Gaspard, que perdió la vida por salvar a su hijo.



Shad Gaspard, ex luchador de la WWE, murió a los 39 años. Fue confirmado por el departamento de bomberos del condado de Los Ángeles, luego de que su cuerpo fuera encontrado la madrugada del miércoles en Venice Beach.



El ex gladiador fue reportado como desaparecido el pasado domingo, luego de que una fuerte corriente lo arrastrara mientras nadaba con su hijo de 10 años, quien fue rescatado luego que Shad lograra empujarlo fuera de la corriente.



"Cuando fue visto por última vez por el socorrista, una ola se estrelló sobre Shad Gaspard y fue arrastrado al mar", dijo la policía de Los Ángeles en un comunicado. Las autoridades dieron por terminada la búsqueda de Shad el martes luego de 16 horas de esta labor.



APOYO

Previo a esta lamentable noticia, Siliana Gaspard, esposa de Shad, envió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que estaban colaborando en la búsqueda. "Shad es un luchador, un guerrero y un alma mágica. Esperamos y rezamos por su regreso seguro. Como familia, les agradecemos a todos por su preocupación y buenos deseos. Por favor, sigan enviando su positividad y oraciones a nuestro querido Shad", expresó Siliana en su cuenta de Instagram.



Gaspard, que ganó su reconocimiento en la WWE como parte de la dupla Cryme Time, se retiró en 2010. Posteriormente tuvo pequeños papeles en la televisión y el cine, incluyendo la comedia "Get Hard" (2015), protagonizada por Kevin Hart y Will Ferrell.



Numerosos compañeros de Gaspard en la lucha libre lamentaron su fallecimiento a través de las redes sociales y destacaron el carisma y la actitud del peleador, que además logró un último acto de heroísmo pese a las circunstancias de esta tragedia que vuelve a envolver el mundo de la lucha libre.



"Mis oraciones y esperanza para la esposa, hijo y familia de Shad Gaspard durante este momento inimaginable. Esto es difícil, muy difícil. Un gran tipo", escribió en Twitter el ex luchador y actor Dwayne Johnson, conocido como "La Roca".



Shad fue el tercer hijo de Benjamin Gaspard, un antiguo guardia de seguridad a comienzos de 1970. Con 5 años, su padre le entrenó como boxeador, y con 8 años comenzó a practicar numerosas artes marciales.



A los 16 años, Shad fue promovido por "Hardbody Harrison", un antiguo luchador de la WCW, para luchar en torneos de boxeo, kickboxing y artes marciales.Posee el récord de victorias-derrotas del No Holds Barrers (35-7) y el de boxeador amateur (57-26).



Shad también trabajó como guardaespaldas de numerosos famosos, como raperos y actores, entre ellos Puff Daddy, Cuba Gooding, Jr. y Mike Tyson. Luego su carrera despegó como luchador.