FGR gira orden de captura en contra de Jaime Rodríguez, ex presidente de INDES

La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de captura en contra del expresidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Jaime, "La Chelona", Rodríguez, a quien acusa por malversación de $125 mil dólares y por actos arbitrarios.Fuentes de la Fiscalía informaron que la Policía Nacional Civil (PNC) no pudo ubicar a Rodríguez para detenerlo y por lo tanto de momento tiene calidad de reo ausente en el proceso que está siendo conocido por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador.Según los investigadores, el INDES recibió aproximadamente $125 mil dólares en el presupuesto del 2011 para ser direccionados hacia la Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT), sin embargo este dinero fue redireccionado, sin la aprobación del Ministerio de Hacienda ni de la junta directiva del INDES, hacia la Alcaldía de Santa Tecla en el marco de un convenio para fortalecer el deporte en la zona.La investigación señala que luego se comprobó que el dinero que recibió la comuna fue utilizado para contratar a la empresa que se encargó de realizar la remodelación del estadio Las Delicias, inmueble que el INDES cedió en comodato a la alcaldía tecleña.Denunciado en su momento por EL GRÁFICO en una investigación cuyos resultados fueron publicados en mayo de 2014, ese movimiento de dinero no sólo puede considerarse malversación de fondos públicos, sino que el método seguido también fue violatorio al Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del INDES. Asimismo, se actuó contra la Ley de Administración Financiera del Estado.En su momento, Jaime Rodríguez sostuvo que la firma de un Convenio de Cooperación Económica que firmó con la Alcaldía Municipal de Santa Tecla lo respaldaba, y mencionó además que la decisión de destinar el dinero para el estadio Las Delicias la había tomado en conjunto con su Comité Directivo. “Acá las decisiones no solo las toma 'la Chelona', no, y pueden consultar eso, porque todo se informa”, sostuvo hace tres años.Sin embargo, este periódico revisó todas las actas de reunión del Comité durante 2011 y en ninguna de ellas se abordó el tema de la donación, ni la firma del citado convenio. Incluso, entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, cuatro miembros del Comité Directivo, los que representan precisamente a las federaciones deportivas de alto rendimiento, aseveraron a EL GRÁFICO que no conocían nada de ese tema.Al actuar sin informar a su Comité Directivo, el titular de la entidad violentó los artículos 74 y 75 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del INDES, en los que se establece que el presidente de la institución no puede decidir por sí solo si las cifras son superiores a los 12 mil 672 dólares y que todo cambio que afecte el presupuesto debe tener la aprobación del Comité.Curiosamente, en la ejecución presupuestaria de 2011, la transacción se catalogó a secas como “transferencia corriente a un organismo sin fin de lucro”. La Alcaldía de Santa Tecla es una institución pública, no una ONG. Mientras, la municipalidad reportó el ingreso de los 125 mil dólares como una “transferencia de capital”.Debido a que Rodríguez no reportó el dinero desplazado de Alto Rendimiento, el Comité Directivo tampoco lo comunicó al Ministerio de Hacienda o la Asamblea Legislativa, que en este caso eran los únicos organismos que podían modificar el presupuesto del INDES y aprobar el nuevo destino de los 125 mil dólares.Eso es violatario del artículo 43 de la Ley de Administración Financiera del Estado, que prohíbe “adquirir compromisos o firmar contratos que comprometan fondos públicos no previstos en el presupuesto”. El incumplimiento a lo dispuesto en ese Artículo es causal para la "destitución de los titulares o funcionarios infractores".Finalmente, la transacción entre el INDES y la Alcaldía Municipal de Santa Tecla violentó también la Ley de Ética Gubernamental, pues se prestó a un “conflicto de intereses”, según la definición del artículo cinco literal G de esa normativa: “Son aquellas situaciones en que el interés personal del servidor público o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, entran en pugna con el interés público”.El desvío de los 125 mil dólares que eran para atletas de alto rendimiento terminó favoreciendo a un equipo profesional en cuya directiva figuraban tanto Jaime Rodríguez como el alcalde tecleño Óscar Ortiz, cuarto vocal y presidente, respectivamente.Una posible explicación a todo el procedimiento saltó a la luz durante una entrevista que EL GRÁFICO sostuvo con el gerente del INDES, Luis Pérez Guerrero, hace tres años: en ella, el ahora secretario general de la FESFUT opinó que la transacción era una especie de “favor político”.“Sí se requería dinero para poder hacer inversiones (en Las Delicias) y hubo una oportunidad en la que el señor alcalde (Óscar Ortiz) tuvo unas conversaciones con el señor ministro de Hacienda (Carlos Cáceres) y no había recursos. Él (Ortiz) pidió que se le diera (la ayuda) en cuotas, pero no había dinero y el Ministro pidió que se buscara otra manera de ayudarle porque no había dinero. Entonces, al llegar a la altura de septiembre y octubre (de 2011) se hizo la evaluación de qué era lo que se podía hacer, se vio que era lo que faltaba, lo que quedaba (en el INDES), y se vio que ésta (donar los 125 mil) era una alternativa”, reveló.Esa posibilidad, la de conmover el presupuesto del INDES para satisfacer una necesidad de la Alcaldía de Santa Tecla no explica porque ninguna de las instituciones reparó en la eventual ilegalidad del procedimiento. Tampoco explica porque el Instituto Nacional de los Deportes no reinvirtió entonces ni después el porcentaje de la partida de alto rendimiento dedicada al fútbol a otras federaciones.