Exestrella de la NBA causa alboroto en el Madison Square Garden

En el partido de los Knicks de esta noche se vivió una situación insólita, cuando Charles Oakley, ícono del básquet físico de los años 90, tuvo que ser expulsado a la fuerza del Madison Square Garden, tras iniciar una pelea con un par de agentes de seguridad.Oakley, bien conocido por su temperamento agresivo, hizo que el juego se detuviera por unos segundos luego de protagonizar un altercado cerca de la banca de los Knicks en el Madison Square Garden.El ex estrella de los Knicks fue escoltado de sus asientos en el Madison Square Garden después de un altercado cerca del dueño del equipo James Dolan, aunque algunos medios afirman que se peleó con el mismísimo Dolan.Oakley parecía empujar a los guardias de seguridad antes de que lo alejaran de su asiento detrás de la línea de base durante el primer cuarto del partido de los Knicks contra Los Ángeles Clippers. Los fans coreaban "Oakley! Oakley!" En apoyo del popular ex jugador.Oakley jugó para los Knicks desde 1988 a 1998, ayudándoles a llegar a la final de la NBA, pero tiene una mala relación con el equipo debido a sus críticas a Dolan.Los Knicks dijeron en un tweet que Oakley "se comportó de una manera muy inapropiada y completamente abusiva" y fue arrestado.La ex estrella de la NBA es famoso por bochinchero, incluso tiene un problema legendario con Charles Barkley.Oakley, quien una vez luchó contra Barkley en un partido de pretemporada en 1996 y supuestamente le dio una bofetada antes de una reunión de los jugadores en 1999, también atacó a Barkley en mayo pasado después de que Barkley dijo que los Atlanta Hawks necesitan "noquear" a los jugadores de los Cleveland Cavaliers durante las semifinales de la Conferencia Este.