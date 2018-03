Ex estrella de la WWF peleará en El Salvador

SAN SALVADOR. Tiembla la lucha libre salvadoreña. Uno de los expontentes de este deporte de espectáculo vendrá al país para ser parte de la popular Arena Gladiadores, en un show que promete la más grande acción vista sobre el cuadrilátero cuscatleco.Se trata de David Heath, también conocido como "Gangrel" o "Vampire Warrior", quien formó parte de la WWF (ahora llamada WWE) en la década de los 90 y principios del 2000.Muchos lo recordarán por formar parte del grupo gótico "The Brood", con Edge y Christian, dos de los más populares figuras de la lucha libre mundial.Luego de su salida en 2001, Heath se ha dedicado a la lucha libre independiente y así invita a los salvadoreños a ser parte del espectáculo, que aún no tiene fecha oficial.José Cardona, uno de los organizadores del evento, afirmó que "es un orgullo para nosotros tenerlo. Todavía no confirmamos la fecha pero sí podemos confirmar su venida para este año", dijo.Para más información sobre la llegada de esta estrella de la lucha libre, no dejés de seguir la cuenta oficial de Arena Gladiadores El Salvador.