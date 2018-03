Ex estrella de la NFL se suicida en prisión

BOSTON (EUA). La ex estrella del fútbol americano Aaron Hernández se suicidó en prisión, según aseguran hoy medios estadounidenses.El diario "The Boston Globe" afirmó, citando fuentes penitenciarias, que Hernández se colgó en su celda utilizando una sábana que ató a la reja de la ventana. Además, intentó bloquear desde adentro la puerta de su celda individual.Hernández, de 27 años y ex jugador de New England Patriots, se encontraba en el Centro Correccional Souza Baranowski de la localidad de Shirley, estado de Massachusetts.De acuerdo a un comunicado de la prisión citado por "The Boston Globe", Hernández fue encontrado sin vida a las 03:05 de la madrugada de hoy.Hernández cumplía una condena de cadena perpetua por un asesinato que cometió en 2013. Hace unos días, el ex jugador había sido absuelto en otra causa por dos cargos por homicidio de los que estaba acusado desde 2012.