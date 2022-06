Evelyn García: “Me motiva volver a correr en mi casa 20 años después”

Evelyn García hizo una pausa en sus labores diarias, mientras sus hijas entrenaban baloncesto, para conversar con esta redacción sobre su futuro deportivo. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 son su objetivo más próximo. Desde España, donde reside, dijo que sigue su plan de entrenamiento al pie, pero también expresó su preocupación por la falta de implemento deportivo.

Dijo que presentará un plan de trabajo para San Salvador 2023, que incluye una base de tres meses en Colombia, así como la compra de bicicletas, pues la tiene ya está obsoleta. ¿Será este su último ciclo olímpico? La ruta a París 2024 no es fácil.

¿El objetivo a corto plazo son los Centroamericanos y del Caribe?

Sí, porque parece que el ciclismo no se incluyó en los Juegos Centroamericanos, así que replanificamos todo. He hablado con técnico de la federación (de ciclismo) y al no haber Juegos Centroamericanos no hay otro evento para mí, entonces me organizo con mis hijas y busco eventos importantes para poder salvar el año, ya que no hay mucho dinero para andar de un sitio al otro. Los fondos que se iban a utilizar los Centroamericanos se puede intentar, de alguna manera, comprar material deportivo. El nuestro es tan caro, el mío ya está obsoleto, mi bici es del 2011 desde que gane en (Juegos Panamericanos) Guadalajara. La bicicleta no está en condiciones y para encarar este tipo de Juegos necesitamos, ante todo, el material deportivo.

¿Se mantiene entrenando?

Siempre, sé el compromiso que tengo, sé lo que es. Siempre lo he hecho (entrenar), a pesar que en años anteriores no se corrió por El Salvador siempre me mantengo viendo en que compito y mis entrenos del día a día. Es mi trabajo, mi hábito. Estamos viendo si presentamos un presupuesto para la compra de material deportivo y poder encarar la preparación de los Juegos del otro año.

¿A quién le presentará ese presupuesto?

Debe pasar primero por la federación (de ciclismo)… la federación no cuenta conmigo. Yo compito porque el INDES me sigue apoyando… la federación sigue siendo un filtro, así que yo se los comparto y ellos lo pasan al INDES y están pendientes del tema.

¿Se contemplan fogueos en ese presupuesto?

Lo estamos armando todavía desde hace dos meses. Allá (en la federación) hay campeonatos nacionales y otros eventos, entonces estamos esperando para presentar el plan. Como le digo, es mucho dinero para andar de un lado al otro y al final prefiero concentrarme 3 o 4 meses antes de los Juegos, irme con mi entrenador a hacer altura, focalizarme en eso que andar de un evento a otro, eso me ha funcionado años anteriores y con la familia. Para los Juegos necesitamos una base en Colombia. Lo que quiero es irme para allá y estando ahí competir porque el nivel es alto. Lo que quiero es estar concentrada, estar en chequeos, competir con los hombres e ir adquiriendo nivel y los tiempos para la crono, los Juegos son otro nivel en nuestra rama. Planeamos con mi entrenador tres meses de base y luego irnos a los Juegos, eso intentaremos ejecutar… falta presentar todos esos números y ver si es factible.

¿Cómo se siente con este nuevo ciclo olímpico?

Motivada por un lado, porque con la gestión INDES hay una puerta abierta a ejecutar algo y buscar clasificar (a Panamericanos y Olímpicos), pero del otro lado no tengo el cuerpo técnico como antes. Dentro de las herramientas que tenía para clasificar estaba un staff que incluía federación, (su) presidente, todo con miras a lograr los objetivos. Ahora no cuento con todo ese staff, sin embargo esta el apoyo económico, porque Yamil (Bukele, presidente del INDES) es así… usted le presenta cosas concretas, viables y reales pues él trabaja con uno. Con nuestro palmarés se ejecutaría bien, el punto es que yo a la distancia se me complica encontrar ese equipo de trabajo… es una incertidumbre que no sé qué va a pasar, prefiero ir paso a paso, año a año sabiendo que, en mis condiciones, uno sabe que es capaz. La verdad es que no ha surgido ese equipo que me apoye como antes, yo no me preocupaba nada más que por entrenar.

Ahora al no haber esas personas que sepan el proceso clasificatorio y que te lleven por ese camino, pues se me complica, porque lo tengo que ejecutar yo, siendo atleta, siendo todo. Eso es lo que me preocupa, me genera un estrés extra.

Con todo eso, ¿ha contemplado el retiro?

Sí, lo he pensado, en hacer ese último esfuerzo personal de mi carrera. Mi ilusión más grande es correr en el velódromo después de 20 años… quién iba a decir que cuando me inicie en el 2002 yo estaría 20 años después ahí… es como un sueño personal, además son los Juegos en mi casa, en mi país.

Si después de los Juegos surge eso, de continuar en esos niveles, tendría que surgir una propuesta grande de trabajo para poder hacer algo para París 2024. Se deben dar las condiciones idóneas para buscar plaza, que haya herramientas técnicas, federativas, material deportivo, muchas cosas.

Uno piensa en el retiro, sin embargo mi retiro sería, quizás ya no comprometerme con mi país, pero no me retiraría de competir internacionalmente. Yo aquí (España) tengo muchos planes de competir en otras modalidades, pero no por España, sino competir en alto rendimiento, sin comprometerme a ir a un Panamericano porque eso implica irme 4 meses de la casa.

¿Cómo ve el ciclismo en El Salvador?

En nuestro país no tenemos un entrenador que desarrolle y planifique, que tenga la capacidad autónoma de ejecutar un programa de trabajo, pues eso implica mucho dinero. Aquí el tema es económico, eso es todo. Puede haber gente que quiera ayudar al ciclismo, realizar eventos, pero la mentalidad, la preparación, la enseñanza para las futuras generaciones no la tenemos.