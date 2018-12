Estrellas y promesas recibieron la Espiga Dorada 2018

La Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), en conjunto con la Asociación de Periodistas Deportivos de El Salvador (APDES) e Industrias La Constancia entregaron la Espiga Dorada a atletas de 32 federaciones en las categorías promesa y estrellas.

Jorge Bahaia, presidente de FESA, expresó "este es un día especial con La Constancia y APDES, pues se ha logrado renacer la Espiga Dorada. Este es un galardón muy codiciado para los atletas que nos enorgullecen en competencias nacionales e internacionales. La Espiga ha regresado para quedarse".

Asimismo, el presidente de APDES, Cristian Villalta, agradeció el sacrificio de los atletas para poner el nombre del país en alto.

"Afortunadamente tenemos un grupo selecto de ciudadanos que nos enseñan que todo se puede, son ustedes, los atletas. Son una riqueza un patrimonio que se debe cuidar", dijo Villalta.

También Kathya Marlos, de Industrias La Constancia, se mostró complacida por apoyar a los atletas salvadoreños.

"Es un honor para Industrias La Constancia reconocer el trabajo de los atletas salvadoreños. Damos nuestra felicitación y apoyo a ustedes, atletas", dijo Merlos.

Luego, se dio paso a la entrega de L Espiga Dorada, comenzando por el Comité Paralímpico de El Salvador (COPESA) que quedó en manos de David Pleitez. En Olimpiadas Especiales el ganador fue Rafael Paredes, de atletismo.

Premiación

Las 32 disciplinas deportivas fueron divididas en deportes de raqueta, de contacto, tiempo y marca, conjunto, individual indoor e individual outdoor.

Cada uno de ellos subió al podio para recoger su Espiga Dorada. Uno de ellos fue Roberto Hernández, de tiro con arco, que se llevó el premio en categoría estrella.

"Muy contento por esto. Ya la había ganado en una ocasión pero fue en novato. Jorge (Jiménez) había dominado siempre este premio, para mi es un orgullo y me motiva" dijo Hernández.

Mientras que Génesis Murcia, estrella en levantamiento de pesas, destacó: "La verdad no me lo esperaba, fue una sorpresa grande. Esto lo motiva a uno de atleta a seguir adelante. Me siento muy contenta".