¡Escandaloso! Conor McGregor acepta que se “burló” del mundo del boxeo

The captured Orangutan who obeyed the rules of a Circus and got filthy rich from it. pic.twitter.com/4kNw01BDAS — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 de septiembre de 2017

HOUSTON . El campeón de artes marciales mixtas Conor McGregor apenas necesitó una semana después de haber peleado contra el púgil Floyd Mayweather y recibir la bolsa pactada de más de 35 millones de dólares, para admitir que se "burló" de todo el mundo del boxeo.El irlandés expresó de manera irónica pero realista en su cuenta de Twitter que "el hombre del que todo el mundo del boxeo se burló, salió por la puerta grande del circo", sin haber cumplido nada de lo que prometió que iba a hacer sobre el cuadrilátero y prestándose a todo el "engaño" que también diseñó Mayweather al hacerle que se mantuviese en el cuadrilátero por 10 asaltos."El orangután preso que obedeció las reglas del circo y se enriqueció a más no poder de ello", escribió McGregor en Twitter.De inmediato, todos sus seguidores le respondieron de manera afirmativa con una publicación de 20.000 que lo reenviaron y más de 70.000 con el "me gusta".McGregor hizo de todo en el cuadrilátero del T-Mobile Arena de Las Vegas menos boxear, perdió por nocaut técnico en el décimo asalto después de que Mayweather, de forma intencional, le permitiese llegar hasta esa estancia del combate.La nueva demostración de burla y engaño, confirmada por uno de los protagonistas principales de la pelea, hace que la Comisión Atlética de Nevada, que la autorizó cuando todo el mundo del boxeo le pidió que no lo hiciese, quede también involucrada de manera oficial en el ha sido un gran "fraude".Ya se han levantado voces dentro del mundo de boxeo y del deporte profesional estadounidense que piden que se abra una investigación a través de las más altas instancias, sobre la actuación que tuvo la Comisión Atlética de Nevada.Estos entes tienen como objetivo legal el no permitir peleas que vayan en contra de las reglas que están establecidas contra el fraude y para proteger la integridad de los atletas.Mientras tanto, nadie entre los organizadores y el canal televisión Showtime, responsable de la transmisión por pago, han dado a conocer la audiencia que tuvo la pelea que dejó a Mayweather con una bolsa garantizada de 100 millones de dólares.De acuerdo a la recaudación de la venta de la televisión de pago, el boxeador estadounidense podría llegar a ganar más de 250 millones y ser el primer boxeador que en su carrera profesional consigue superar los 1.000 millones de dólares, además de acabar invicto con una marca de 50-0 y 27 triunfos por nocaut.El presidente de UFC, la mayor organización de las artes marciales mixtas, a la que pertenece McGregor, en una entrevista ofrecida por radio adelantó que la venta de la pelea por la televisión de pago habría alcanzado los 6,5 millones de personas que pagaron 100 dólares por recibir la señal en sus casas.Pero Showtime, que consideró que la pelea entre Mayweather y McGregor podría superar la marca de los 4,6 millones que dejó el duelo del invicto estadounidense frente al filipino Manny Pacquiao, todavía no ha hecho oficial la audiencia de televisión de pago.Tampoco se conocen los ingresos que se dieron por taquilla después que el día de la pelea se ofreció una asistencia de 14.600 espectadores que acudieron al T-Mobile Arena para presenciar el combate.