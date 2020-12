Erickson Abdias tuvo la mejor calificación para El Salvador

La primera ronda del ALAS Pro Tour dejó ocho clasificados de los 14 surfistas que vieron actividad por El Salvador. La mejor puntuación para los salvadoreños se la llevó Erickson Abdias al terminar en el primer puesto del heat ocho con un marcador de 12.6.

Además, Manuel Rivas y Jorge Rivas terminaron líderes de su serie con marcadores de 12.16 y 9.84 respectivamente.

Los representantes del conjunto salvadoreño para la primera jornada fueron:

Jonathan Hernandez , Cristhian Amaya, Cesar Portillo, Rodrigo Delgado, Josué Molina, Ericksón Adbias, Bryan Molina, José Gonzalez, Daniel Monterrosa,Luis Peréz, Manuel Rivas, Jorge Rivas, Alejandro Martinez.

El primer clasificado llegó en el Heat número dos de la competición. Christian Amaya logró el tercer puesto con un puntaje de 5.7. Rodrigo Delgado logró colarse a la siguiente ronda al marcar un 6.37 en el heat cinco.

Para el heat número ocho, Erickson Abdias tomó la riendas en su turno y pudo domar una ola que le valió el puntaje de 12.6, posteriormente Bryan Molina marcó 8.24 en la serie número nueve.

“La primera ola me dio mucha confianza, me dio todo lo necesario para la puntuación, aunque la ola era pequeña, pero le supe dar. Casi al terminar el heat tomé una ola muy parecida a la primera y eso fue la que me dio el primer lugar”, indicó Erickson Abdias.

El conjunto de El Salvador empezó a subir el ritmo en sus participaciones. José González se posicionó en segundo lugar con un 8.4. Daniel Monterrosa se ubicó en el tercer puesto, el 6.64 le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda.

Manuel Rivas y Jorge Rivas cerraron con broche de oro la participación salvadoreña en la rama masculina con dos clasificaciones en primer lugar. Los surfers salvadoreños marcaron una puntuación de 12.16 y 9.84 respectivamente.

“Hay que matar y buscar una buena ola y gracias a dios me salió una la maté y eso me permitió terminar primero. Acá tenemos potencial en El Salvador, hay varios chicos que pasaron para mañana. Está Bryan Peréz, Porfirio Miranda, Samiuel Arenival, Manuel Rivas, Erickson Abdias que también está ranqueado”, expuso Jorge Rivas.

Para la ronda dos de este viernes se espera la participación de Bryan Pérez, Porfirio Miranda, Samiuel Arenival, quienes ya se encontraban clasificados automáticamente para la ronda dos, debido a su ranking mundial.