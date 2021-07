Enrique Arathoon: “Estamos con mucha ilusión de estar aquí”

Kike Arathoon es uno de los cinco atletas que representa a El Salvador en los Juegos Olímpicos de Tokio. El velerista fue el abanderado junto con Celina Márquez en el desfile de la ceremonia de inauguración de este viernes 23 de julio.

“Estamos muy contentos, con mucha ilusión de estar aquí, con todo el equipo que no los había podido ver y es un honor compartir este sueño olímpico juntos”, comentó Arathoon.

#Tokio2020 | ¡Se acabó la espera! La delegación de El Salvador apareció en el desfile de los Juegos Olímpicos de Tokio. pic.twitter.com/ig7MSsk5rR — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 23, 2021

El velerista nacional habló acerca de sus compañeros de delegación y como se conocieron entre sí previo a viajar al país asiático para la cita olímpica.

“Conocí a José Mijangos por Zoom pero parece que ya tuviéramos tiempo de conocernos. Es especial lo que nos une a todos como equipo. Es un mismo sueño es algo que nos liga muy fácil y crea esa conexión instantánea”, comunicó Kike.

A pesar de compartir tiempo con José Mijangos, Arathoon remarcó que no todos los salvadoreños están en la misma villa olímpica para estos juegos de Tokio.

“Nos han puesto en villas separadas así que no he podido compartir tiempo con todos. A Marcelo lo conocí en los juegos de Río. En Santa marta compartimos hotel con Celina. No los veo mucho pero ese sueño que estamos persiguiendo hace que la relación sea buena”, remarcó el velerista salvadoreño.

Sobre el deporte de Kike, el salvadoreño indicó que el agua en Tokio es diferente al que esperaba y que en los entrenos ha tenido un par de complicaciones sobre sus marcas habituales.

“El agua me dice que tengo que navegar muy sencillo controlando las cosas importantes. Llegué un poquito pensando en que puedo hacer buenas regatas por mi velocidad, pero empecé a auto presionarme en los entrenos y no me fue bien. Gracias a dios me di cuenta en los entrenos para poder a salir a las competencias de mejor manera”, agregó Arathoon.