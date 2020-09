El novato Herro pone a Heat a un triunfo de las Finales de la NBA

El escolta novato Tyler Herro protagonizó su gran noche desde que llegó a la NBA al conseguir 37 puntos, seis rebotes y tres asistencias que lo dejaron al frente del ataque de los Heat de Miami que vencieron este miércoles por 112-109 a los Celtics de Boston en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Este.



La victoria pone a los Heat con marca de 3-1 al mejor de siete y a solo una más de alcanzar las Finales de la NBA por primera vez desde que lo hiciesen la última en el 2014 cuando tenían con ellos al alero estrella LeBron James.



El quinto partido de la serie se jugará el viernes en el mismo escenario de la burbuja de Orlando.



Junto a Herro, de sólo 20 años, que anotó 14 de 21 tiros de campo, incluidos 5 de 10 triples, y estuvo perfecto con 4-4 desde la línea de personal, otro escolta, el titular y All-Star Jimmy Butler aportó 24 puntos, incluidos los tres últimos de los Heat en los 10 segundos finales del partido que aseguraron el triunfo de los Heat, y además capturó nueve rebotes.



Herro se convirtió en el segundo jugador de 20 años en la historia de los playoffs de la NBA en anotar al menos 37 puntos en un partido.



El otro fue el legendario Magic Johnson, quien tuvo 42 en el sexto partido de las Finales de la NBA de 1980 con Los Angeles Lakers.



"Me siento bien", declaró Herro al concluir el partido. "Aún queda mucho trabajo por hacer. Estamos arriba 3-1 y es bueno, pero no hay nada definido".



La marca de playoffs de novato de los Heat en un partido estaba en poder del también escolta Dwyane Wade cuando anotó 27 puntos en el 2004.



El base esloveno Goran Dragic llegó a los 22 puntos como tercer máximo encestador de los Heat, además de capturar cinco balones bajo los aros, repartir tres asistencias y recuperar dos balones.



Mientras que el pívot Bam Adebayo volvió a ser el mejor de los Heat en el juego interior al lograr un doble-doble de 20 puntos, 12 rebotes --nueve defensivos--, también repartió cuatro asistencias, y recuperó dos balones.



Una vez más el suspense se mantuvo hasta el final con dos equipos que hicieron méritos para que cualquiera de los dos pudiese conseguir la victoria.



Lo hizo, de nuevo, el equipo que jugó la mejor defensa en la recta final del partido y también anotó los tantos decisivos y este fue el de Miami con Herro y Butler, de líderes, que hicieron la diferencia.



El alero Jayson Tatum fue el líder de los Celtics con 28 puntos, pero los anotó todos en la segunda mitad, además de capturar nueve rebotes defensivos, dio cuatro asistencias, recuperó un balón y puso tres tapones.



Tatum empató con 0 de 6 en la primera mitad, sin puntos, la segunda peor actuación ofensiva como profesional.



El alero estrella de los Celtics tuvo 0 de 8 para comenzar contra los Mavericks de Dallas el 11 de noviembre, y 0 de 6 contra los Bucks de Milwaukee en los primeros dos periodos de un partido de playoffs, el 17 de abril del 2018.



Aunque los Celtics remontaron una desventaja de más de 10 puntos en la segunda mitad y se pusieron al frente del marcador (85-84), al final no pudieron evitar que los Heat volviesen a imponer su eficacia encestadora y gran defensa.



El escolta Jaylen Brown anotó 21 puntos, incluidos cuatro triples de siete intentos, y capturó nueve rebotes, todos defensivos.



Mientras que el base Kemba Walker agregó 20 puntos con cinco asistencias, el alero Gordon Hayward, que volvió con el equipo como reservas llegó a los 14, y el base Marcus Smart aportó un doble-doble de 10 tantos y 11 asistencias.



El triple de Brown a 16 segundos del final redujo la ventaja de Miami a 107-104.



Pero Herro se fue a la línea 2,1 segundos más tarde y con frialdad anotó un par de puntos, que colocó de nuevo la ventaja a cinco.



Los Celtics se acercaron a dos puntos un par de veces, y Butler anotó el segundo de los dos lanzamientos de personal que hizo con 1.1 segundos para el final y dejó a Boston sin la opción de intentar un último tiro desde fuera del perímetro al no tener ya ningún tiempo muerto que solicitar y parar el reloj.



Dragic anotó un triple con 8:51 por jugarse en el tercer cuarto para una ventaja de 58-46, la primera ventaja de dos dígitos de Miami en la serie.



La mayor ventaja de los Heat en los primeros tres partidos fue de ocho puntos.EFE