El mundo del tenis se rinde ante anuncio de Federer de su retiro

La combinación de imágenes muestra al tenista suizo Roger Federer levantando el trofeo en los 20 torneos de Grand Slam que ganó durante su carrera. Roger Federer anunció su renuncia al tenis profesional el 15 de septiembre de 2022 y la Copa Rod Laver en Londres a partir del 23 de septiembre fue su último torneo. (Tenis, Londres) EFE/EPA

Reacciones al anuncio de Roger Federer de que se retirará del tenis después de la Copa Laver en Londres la próxima semana.

Rafael Nada: “Desearía que este día nunca hubiera llegado... Es un día triste para mí personalmente y para los deportistas de todo el mundo. Te lo dije cuando hablamos y ahora ha llegado. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha”.

Billie Jean King: “Roger Federer es un campeón de campeones. Ofreció el tenis más completo de su generación y cautivó los corazones de los aficionados de todo el mundo con una asombrosa rapidez en la cancha y una poderosa mente tenística. Ha tenido una carrera histórica con recuerdos que vivirán por siempre”.

Rod Laver: “Gracias por todo Roger. Te veo pronto. Rocket.”.

Carlos Alcaraz: “¡Roger ha sido uno de mis ídolos y una fuente de inspiración! ¡Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte! ¡Todavía quiero jugar contigo! ¡Os deseo toda la suerte del mundo para lo que viene!”.

Petra Kvitova: ”Roger - siempre has sido una gran inspiración para mí. Tu elegancia, tu gracia, tu hermoso juego. Siempre te he tenido en la más alta consideración y quiero felicitarte por una asombrosa carrera. ¡El tenis no será lo mismo sin ti!”.

Tony Godsick: “Hace años le sugerí que se detuviera. No muchos tenistas de su nivel llegan a los 40. Pero siempre estuvo interesado en desafiarse a sí mismo. Y a fin de cuentas, después de más de 1.500 partidos, los neumáticos finalmente se desgastaron. Y tiene cosas que hacer en su siguiente etapa”.

Andy Roddick: “Saludos Roger. Gracias por los recuerdos compartidos, amigo mío. Fue un honor compartir momentos/experiencias en los terrenos más sagrados de nuestro deporte. No te alejes".

Milos Raonic: “Gracias por hacer más por el tenis que cualquier otro individuo. Gracias a ti, los competidores y aficionados de todo el mundo pueden experimentarlo y disfrutarlo en todo el mundo. Felicidades por sus logros y por las personas a las que continúas impactando dentro y fuera del tenis”.



Juan Martín del Potro: “TE AMO, Roger. Gracias por todo lo que has hecho por el tenis y por mí. El mundo del tenis nunca será lo mismo sin ti”.

James Blake: “Roger, nunca hubo ni habrá nadie como tú. Me aplastaste en la cancha, pero fuiste tan amable y genuino que no podría odiarte por eso. Mejoraste el juego dentro y fuera de la cancha y te extrañaremos. Buena suerte, te has ganado todo el éxito y la alegría del mundo”.