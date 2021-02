El mundo del deporte muestra apoyo a Tiger Woods

Grandes campeones de la historia del deporte, como el boxeador Mike Tyson, la esquiadora Lindsey Vonn o el nadador Michael Phelps, entre otros muchos, enviaron un mensaje de apoyo al golfista Tiger Woods, que este martes sufrió un accidente de tráfico cerca de Los Ángeles (Estados Unidos) y fue sometido a una larga cirugía por sus lesiones en el pie, el tobillo, la tibia y el peroné de su pierna derecha.



El mundo del golf también se volcó en sus muestras de afecto al golfista estadounidense. El presidente del Masters, Fred Ridley, subrayó que "Tiger Woods es parte de la familia del Augusta National". "La noticia de su accidente nos duele a todos. Oramos por él, por su recuperación total y por su familia durante este momento difícil", dijo.



El circuito de la PGA también transmitió su apoyo a Tiger Woods, al igual que el circuito europeo, que le deseó una buena recuperación.



Algunos de sus rivales, como su compatriota Justin Thomas o el español Jon Rahm mostraron igualmente su apoyo a Tiger Woods, uno de los golfistas más exitosos de todos los tiempos, con un récord de 683 semanas como número uno del mundo.



"Estoy triste. No lo puedo creer. Solo sé que ha tenido un accidente y está en el hospital. Espero que se recupere y poder verlo pronto en el campo de golf. Sé que hace poco pasó por otra cirugía, así que espero que no se haya hecho un daño mayor", comentó Jon Rahm tras conocer el accidente de Tiger Woods, cinco veces ganador del Masters de Augusta, tres del Abierto de Estados Unidos y otras tres del Abierto Británico.



"Estoy orando por Tiger Woods ahora mismo", escribió en su perfil de Twitter la esquiadora Lindsey Vonn, sumándose a las muestras de preocupación por el estado de salud del golfista.



"Lucha, Tiger Woods, como el gran campeón que eres para tus hijos y para el mundo. Amor y oraciones", apuntó Mike Tyson.



El nadador Michael Phelps también le transmitió sus mejores deseos.



Jack Nicklaus, considerado uno de los mejores golfistas de la historia, plasmó su "profunda preocupación" por Tiger Woods y le ofreció su "apoyo sincero". "Únanse a nosotros para desearle a Tiger una cirugía exitosa y todo lo mejor para una recuperación completa", pidió a su comunidad de seguidores.



Por su parte, Phil Mickelson lamentó que el golfista y su familia "estén pasando por este momento difícil". "Todos esperamos y oramos por su pronta y completa recuperación", deseó.



Tiger Woods, de 45 años, sufrió un accidente de tráfico a primera hora de la mañana, aproximadamente a las 07:00 hora local (15:00 GMT del martes) en Rancho Palos Verdes, una pequeña ciudad cercana a Los Ángeles.



El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, explicó que todo apunta a que viajaba "a alta velocidad" por una pendiente empinada y cuesta abajo, aunque la investigación sobre este suceso aún está en curso.



"Iba a una velocidad relativamente mayor a lo normal. Debido a que es cuesta abajo, se inclina y también hace curvas, esa área tiene una alta frecuencia de accidentes. No es infrecuente", indicó Villanueva en una rueda de prensa este martes.



Como consecuencia de ese accidente, Woods "sufrió importantes lesiones ortopédicas en la extremidad inferior derecha que fueron tratadas durante una cirugía de emergencia por especialistas en traumatología ortopédica", según explicó el director médico y director ejecutivo interino del Centro Médico Harbor-UCLA, Anish Mahajan.



Las fracturas abiertas conminutas -cuando el hueso se rompe en dos o más fragmentos- que afectaron tanto a la parte superior como a la inferior de la tibia y los huesos del peroné de Woods "se estabilizaron insertando una varilla en la tibia". "Las lesiones adicionales de los huesos del pie y el tobillo se estabilizaron con una combinación de tornillos y pasadores. El trauma en el músculo y los tejidos blandos de la pierna requirieron la liberación quirúrgica de la cubierta del músculo para aliviar la presión debido al hinchazón", detalló Mahajan.



Tras el análisis médico, el equipo de Woods aseguró que el golfista está actualmente "despierto, receptivo y recuperándose en su habitación del hospital".