No todo es color de rosa, tras la participación en los Juegos Panamericanos de Lima. Las cuatro medallas adornaron el trabajo de la delegación salvadoreña pero fue el caso del judoca Diego Turcios un problema.

En la prueba de -81kg el atleta salvadoreño no dio el peso y fue descalificado. Una situación que no es nueva para él porque en los Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla, tampoco participó por no cumplir con ese requisito técnico.

Este miércoles, el presidente del Comité Olímpico de El Salvador, Eduardo Palomo, dio su comentario por lo ocurrido.

''Nos dolió la eliminación de Diego Turcios porque ahí había esperanza de medalla de Plata o de Oro. Pasará a estar en trabajo con Fabrizzio Hernández (presidente de la Federación Salvadoreña de Fisico culturismo) y con un psicólogo para su mejor preparación a próximas competencias'', señaló Palomo.

También considera que ya es un patrón recurrente que preocupa. ''El peso es parte de la competencia, el muchacho obviamente ha fallado en dos oportunidade (Barranquilla y Lima) en cumplir con un requisito de la competencia y necesitamos saber qué ha sucedido previo a eso, tener los testimonios del entrenador y del muchacho pero en COES vemos que no hubo falla de disciplina, es una cuestión fisiológica de metdología de entrenamiento porque ya es un patrón recurrente, el mayor problema es que el único judoca (de alta competencia) que hay''.