El mensaje que mandó Mariano Rivera a El Salvador

Al hablar cara a cara con Mariano Rivera queda claro que tiene el gesto fácil y que cada palabra tiene honestidad, sencillez y claridad. En esta charla con EL GRÁFICO, el panameño insiste en que si no hay fe en Dios y confianza en uno mismo nada se logra. Ameno y directo, el único jugador en ser elegido de manera unánime al Salón de la Fama del béisbol, reiteró que los obstáculos se pueden superar cuando hay disposición e insistió en la importancia de la educación para el desarrollo de la niñez y la juventud. El también aficionado confeso al fútbol tiene certeza de que la selección de Panamá estará en el Mundial de Catar 2022.

¿Cuál es el mensaje que trae a El Salvador?

El mensaje que traigo es bien básico, bien sencillo: sí se puede. Podemos alcanzar los logros y las metas si nos disponemos a hacerlo. El mensaje es para los jóvenes, para los niños, aquellos que tienen el deseo de jugar cualquier deporte que demos el 100 por ciento sin olvidar el estudio. Yo salí de un pueblo pesquero de mi hermosa Panamá y ahí di lo mejor de mí. Gracias a Dios, él me permitió llegar hasta donde llegué, así que sí se puede.

Panamá y El Salvador son países centroamericanos, ¿cómo ve el futuro de la niñez en nuestros países?

Si hablamos en general, no puedo decir cómo vemos el futuro, pero sí me gustaría enfatizar mucho en la educación, pues es lo primero más aun que el deporte. Si enfatizamos en el deporte, tenemos muchas habilidades y capacidades para llegar a donde queremos llegar, así que de las dos formas son retos que podemos alcanzar, específicamente nuestra juventud, que es nuestro futuro. Espero que todo aquel que está encargado, aparte de los padres, que tengan en cuenta que son el futuro.

¿Cuál es el mayor sacrificio de su vida?

Dejar la familia y comenzar a buscar un futuro incierto, algo que no sabía que iba a llegar, vivir el día a día, esperar y pedirle a Dios que nos ayude a que ese día salga bien y esperar que llegue el mañana. Esa era la meta que tenía para alcanzar ese sueño que tenía. Fueron muchos sacrificios, pero siempre dando el todo por el todo para no tener ninguna duda de que si no llegué no fue porque no di lo mejor de mí. Gracias a Dios pude llegar y tener una carrera exitosa, pero no fue fácil. Quizá se vio fácil, pero no lo fue.

¿Cuál es el primer recuerdo que se le viene a la mente de su carrera?

Salir de mi país, montar un avión por primera vez a los 20 años. Recuerdo ese momento, y pues lo demás fue algo diferente, que era nuevo para mí. Reitero que le doy gracias a Dios porque me ayudó a fortalecerme, a vencer esas barreras.

¿Cuál es la clave para triunfar en la vida?

La clave primero que todo es Dios. Apartados de Dios nada podemos hacer. Luego fue el deseo de superación que debemos tener; si no lo tenemos no creo que se logre, sin importar el talento que tengamos. Vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar problemas, momentos en los cuales las cosas no salen como queremos. Si no tenemos la fe y la certeza que mañana será un día diferente no lo será. Si damos todo lo de nosotros se puede lograr.

¿Considera que hay algún obstáculo que no se pueda superar?

Depende. Para mí, en mi carrera, uno de los obstáculos grandes que pensé que no iba a superar fue el idioma, pero no tenía conocimiento alguno. Gracias a Dios me dispuse a hacerlo y lo logré. Pienso que los obstáculos los pone uno mismo para no conseguir lo que uno quiere, pero si tienes la pasión, la determinación y el deseo por lograrlo, no creo que haya obstáculos que no puedas superar. Siempre enfatizo que se hace con la ayuda de Dios.

Luego de superar los obstáculos, reconocer el sacrificio que había que hacer y llegar a Grandes Ligas, ¿qué es lo mejor que le dejó el béisbol?

Una carrera, una familia extendida, mucho conocimiento. Aprendí mucho en el béisbol, sea familiar, sea amistad, sea negocio, sea deporte, el béisbol fue una escuela para mí. Reitero esto porque muchos piensan que es fácil, pero no lo es. Fue una carrera hermosa de 24 años, en la cual hubo altas y bajas, risas y llantos, pero al final se logró lo que se quería. No tengo quejas. Si tuviera que hacerlo nuevamente quisiera que fuera de la misma manera.

¿Le quedó algo por hacer o algo que quedara en deuda en su carrera?

Nada. Creo que cuando me retiré estaba satisfecho con mi carrera, estaba contento, no pienso que hubo algo que yo quisiera concretar o experimentar. Fue un tiempo muy bonito, muy hermoso y dije que no importaba lo que hubiera pasado, bueno o malo, pues fue una carrera hermosa.

En 2001, al perder la Serie Mundial, usted sonrió tras el batazo de Luis González que terminó el partido; al ser relevado por Andy Pettite y Derek Jeter, lloró, ¿por qué reaccionó de esa manera en esos dos momentos?Momentos como esos hubo muchos en mi carrera, pero esos dos momentos me hicieron fuerte. Trataba de dar lo mejor de mí en todo tiempo y siempre me preguntaba si estaba preparado y si di lo mejor de mí. Si las respuestas eran positivas, yo estaba bien con el resultado. Nadie quiere perder, al menos yo odio perder, pero son parte del juego; si no, ¿cómo te levantas después de una derrota?, ¿te quedas en el piso o te sacudes y continúas? Eso es lo hermoso del deporte. Si aprendemos a hacer eso y entendemos que en esos momentos vamos a perder, pero a ganar más de lo que se pierde, estamos bien. Yo lo acepté de esa manera. En el último partido de mi carrera, en el que mis compañeros me sacaron del terreno, fue un momento de agradecimiento, pues mi familia no podía estar conmigo en ese momento, pero sí mis dos compañeros que son como mis hermanos, para mí no hay palabras para expresar lo que sientes. Son cosas que pasan y agradeces. Yo sabía que no iba a estar más en un terreno de béisbol formando parte de un equipo y eso me llenaba de gratitud de salir por la puerta ancha. Eran lágrimas de agradecimiento.

¿Irá la selección de Panamá al Mundial de Catar?

Claro que sí. La tenemos un poco difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde, así que estamos orando y confiando en que los milagros pasan. No podemos descartar a Panamá.